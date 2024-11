Koalici v Budějovicích vedené ODS stačí menšina, pomohly hlasy SPD i ANO

Politici z ODS minulý týden upozornili, že budou jednat se zástupci opozičních stran a pokusí si vyjednat před schůzí zastupitelstva podporu. Tedy kromě Pirátů, kteří se před necelým měsícem trhli a koalici v Českých Budějovicích opustili, s těmi jednat odmítli.

Občanským demokratům bylo jasné, že nová většinová koalice teď nemá šanci vzniknout. Nakonec o to ale ani nemuseli příliš usilovat. Když se při dnešním jednání dostalo na doplnění členů rady, mohli se opřít o hlasy všech čtyř zastupitelů za SPD a také několik z hnutí ANO.

Novou radní se stala Lucie Kozlová (ODS), která nahradila svého stranického kolegu Zbyňka Sýkoru, jež se stal novým senátorem, a tak na post ve vedení Budějovic rezignoval. Při hlasování bylo pro její zvolení 26 zastupitelů.

„Pokud by někdo chtěl poukazovat na možnou kumulaci funkcí (Kozlová je náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje, pozn. red.), tak chci jen připomenout, že už dva roky stejně pomáhám paní primátorce s tématy v sociální oblasti, takže pro mě to není nic nového,“ podotkla Kozlová.

Chce se mimo jiné soustředit na přestěhování azylového domu z Riegrovy ulice na Pražském předměstí na okraj města k Okružní ulici. Dalším tématem je pro ni posílení terénních služeb.

Ve vedení radnice pak nastala ještě další změna, náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) nově pro magistrát pracuje jako uvolněný, tedy na plný úvazek. „Už před dvěma lety mě někteří upozorňovali, že to jako neuvolněný nemohu stíhat. Ale neměl jsem tehdy jinou volbu kvůli pracovním povinnostem,“ zmínil Maroš.

Doplnil, že i tak poslední dva roky na radnici trávil tolik času, jako by to bylo na plný úvazek. Nakonec získal ještě o jeden hlas více než Kozlová, tedy 27.

Do uvolněné funkce mu pomohl například opoziční Viktor Lavička (ANO). „Z mého pohledu je to kosmetická změna. Je potřeba, aby tady tento náměstek byl naplno. Navíc je to pro mě na radnici nejbližší partner, a to z pohledu, že jsem předseda finančního výboru, ale také vedu zastupitelský klub ANO,“ vysvětlil Lavička.

Jeho kolegové z hnutí, kteří také podpořili Maroše, případně Lucii Kozlovou, se tak podle jeho slov rozhodovali z podobných důvodů, a to protože k sobě mají pracovně velmi blízko a dobře se jim spolupracuje.

Monika Kroutilová z SPD pak podporu koalice vysvětlovala tím, že jejich klub nechtěl zasahovat do personálních záležitostí. „Lucie Kozlová pracuje v sociální oblasti a s paní primátorkou to dělají dobře. Sama jsem zdravotní sestra, tak vím, co to obnáší,“ uvedla Kroutilová.

Příště rozpočet

Podobně jako dnes bude hledat koalice podporu i pro prosincové jednání, kdy se bude schvalovat rozpočet na rok 2025, tedy naprosto zásadní dokument.

Jisté je, že bude i nadále vládnout v současném složení. „Koalice v Českých Budějovicích zůstává v aktuálním formátu. Znamená to ODS, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. Jsme menšinová koalice a napříč zastupitelstvem vždy hledáme podporu pro rozvojové projekty,“ potvrdila primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Piráti koalici opustili 21. října, znamenalo to o tři hlasy méně a ztrátu křehké většiny. Vše začalo rezignací náměstkyně primátorky Zuzany Kudláčkové (Piráti) na všechny funkce v zastupitelstvu. Stalo se tak poté, co vyvrcholily spory kolem zástavby u chráněných Vávrovských rybníků mezi sídlišti Máj a Vltava.

„Důvodem k mému odchodu je především aktuální rozdílný názor mezi koaličními partnery a naším zastupitelským klubem na zásadní změnu územního plánu v evropsky významné lokalitě Vávrovské rybníky,“ prohlásila tehdy Kudláčková. Problémů ale podle jejích slov bylo více, což následně potvrdili i její kolegové.

Oblasti, které měla Kudláčková na starost, si mezi sebou rozdělili ostatní náměstci. „Já budu mít na starosti kulturu, životní prostředí náměstek Tomáš Bouzek (TOP 09) a pohřební službu další náměstek Lubomír Bureš (ODS),“ vyjmenovala primátorka. Počet náměstků tím klesl z pěti na čtyři.

V komunálních volbách před dvěma roky získala ODS 16 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 křesly. Hnutí Občané pro Budějovice (OPB) má nyní pět zastupitelů, SPD čtyři, po třech mají Piráti Společně pro Budějovice. Jihočeši 2012 mají jednoho zástupce Martina Maršíka, který byl na kandidátce OPB, od kterých se ale brzy po volbách odtrhl a přidal ke koalici.