Jihočeské knihovny modernizují, nabízí online služby i šifrovací hru

„Při pandemii byly knihovny část roku zavřené, a tak počet čtenářů i vypůjčených knih výrazně poklesl. Nyní už ale můžu říct, že se k nám lidé postupně vracejí,“ popsala ředitelka táborské knihovny Olga Černá.

A své tvrzení dokládá čísly. „Zatímco v covidovém roce 2021 jsme měli 5 490 registrovaných čtenářů a 199 tisíc výpůjček, minulý rok to už bylo přes šest tisíc čtenářů a téměř 240 tisíc výpůjček. Za letošní rok evidujeme další nárůst, například máme o 300 čtenářů více,“ uvedla.

Stejnou situaci hlásí její kolegové ve všech okresních městech. V Prachaticích se počet návštěvníků knihovny zvýšil z 63 tisíc na více než 80 tisíc. A v Písku vloni knihovníci vypůjčili o více než 180 tisíc publikací více než v předešlém roce.

Všichni oslovení ředitelé se ale shodují na tom, že na pravidelný přírůstek čtenářů má kromě znovuotevření knihoven zásadní vliv ještě jeden faktor. „Služby jsou zdarma, čtenář platí jen poplatek spojený s registrací, který dnes dosahuje zhruba poloviny ceny jedné běžné knihy. Nepříznivá finanční situace může tedy být pro někoho, kdo rád čte, ale začal mít hlouběji do kapsy, důvodem k návštěvě knihovny,“ říká za všechny Černá.

Audioknihy půjčují online

Rekordmanem v návštěvnosti je Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, kam ročně přijde téměř čtvrt milionu lidí. Registrovaných čtenářů je přes 19 tisíc. Dalších 270 tisíc zájemců využije online služby, mezi něž patří půjčování e-knih, které knihovna poskytuje od roku 2014, a audioknih. Ty si mohou zájemci přes internet vypůjčit nově od března tohoto roku.

„Byli jsme první knihovna v republice, která tyto služby začala poskytovat. Díky nim se nám podařilo přilákat nové čtenáře a zejména ty mladé. Láká je, že si mohou na svých mobilních zařízeních půjčit e-knihu či audioknihu i v době, kdy je knihovna zavřená,“ sdělila náměstkyně vědecké knihovny v Českých Budějovicích Zuzana Hájková.

Modernizace a digitalizace služeb je pak směr, kterým se ve snaze přiblížit se mladé generaci postupně vydávají i ostatní knihovny. Například v písecké proto připravili vzdělávací program zaměřený na technické a polytechnické vzdělávání. „Aktivně spolupracujeme s mateřskými, základními i středními školami, které k nám chodí na různé naučné kurzy,“ přiblížil její ředitel Roman Dub.

Knihovna má po přestěhování do nové budovy také rozsáhlé společenské prostory, které mohu pro své potřeby využívat čtenáři, veřejnost i soukromé podniky. „Nabízíme prostory k pronájmu, coworkingová místa, kopírování a tisk, vazby knih včetně diplomových prací, balení knih a školních sešitů a prodej knih. V budově jsou také podnájemní prostory, v nichž je kavárna, rehabilitace a kosmetické či výživové služby,“ vyjmenoval Dub.

Zaujmout mladé čtenáře pomocí prostorů pro setkávání plánují i v Táboře, kde pro mládež chtějí vyhradit celé druhé patro knihovny. V nejbližší době tam chtějí vytvořit příjemné místo pro trávení volného času. „Mezi mladými je také velice oblíbená naše šifrovací hra v ulicích Tábora nazvaná ŠifT. Její třetí ročník nyní připravujeme na květen,“ přiblížila Černá.

V Prachaticích chystají stěhování

Zcela odlišnou situaci pak zažívají v Prachaticích. Městská knihovna se tam nachází už od roku 1966 v historických budovách v Husově ulici, které jsou pro moderní provoz a rozvoj služeb zcela nevhodné. „Prostory jsou tmavé, stísněné, bariérové a neumožňují nám tak žádný rozvoj. Kromě půjčování knih tak čtenářům nabízíme pouze pár počítačů, internet nebo možnost vypůjčit si e-knihy,“ říká její ředitelka Hana Mrázová s tím, že knihovna minulý rok alespoň modernizovala knihovní software.

Nevyhovující stav současné knihovny si dlouhodobě uvědomuje i vedení města, které již před lety začalo hledat místa, kam ji přesunout. Konečná volba nakonec padla na zrekonstruovanou budovu bývalé hasičské zbrojnice. „Historické budovy jsou sice krásné, ale pro moderní knihovnu v okresním městě zcela nevhodné. Minulé vedení města proto oprášilo deset let starý projekt na opravu hasičské zbrojnice, kam by se knihovna měla přemístit do několika let,“ sdělil prachatický starosta Jan Bauer.

Doplnil pak, že původní odhad úprav činil 90 milionů korun, ale za současné situace lze očekávat výrazné zdražení. S veškerým vybavením by tak nová knihovna podle Bauera mohla stát až 140 milionů. S pokrytím nákladů městu pomůže i dotace ve výši 68 milionů, kterou město na projekt získalo. Nyní radnice připravuje podklady pro vypsání výběrového řízení, vše má pak být hotové v roce 2025.