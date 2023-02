Audioknihu o Šumavě načetli moderátor Michal Jančařík i herec Jan Dvořák

Melodii, která by mohla sloužit k relaxačním účelům, doplňují zvuky samotné přírody. Je slyšet šumění potoka, zpěv ptáků i vánek. Díky tomu se člověk rázem ocitá uprostřed šumavské krajiny. Do děje navíc posluchače vtáhne hned několik poutavých hlasů.

Letošní rok bude na Šumavě celý patřit kulatému výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Šumava. A na jeho začátku přichází správa národního parku s dárky nejen pro nevidomé návštěvníky. Tím prvním je vydání audioknihy Národní park Šumava – 30 let, která v tištěné podobě vyšla už v roce 2021.

„Shrnuje to nejzásadnější, co se za posledních více než 30 let na Šumavě odehrálo,“ objasňuje mluvčí NP Šumava Jan Dvořák, který je zároveň jejím autorem.

Dílo má dohromady 36 částí a posluchači se mohou těšit na nový díl každý pátek až do začátku října letošního roku. Zdarma je najdou na oficiálním YouTube kanálu správy NP Šumava nebo na Šumavských podcastech turistické oblasti Šumavsko.

Příběhy vlků, rysů, kornatců, perlorodek, puštíka, ale také třeba lokalit, jako jsou Březník, Poledník či Smrčina, převedli do mluvené formy moderátor Michal Jančařík, herec Jan Dvořák a muzikantka Mia Fellow, která rovněž složila průvodní hudbu.

K tvorbě použila kromě klavíru a svého hlasu i celou řadu unikátních hudebních nástrojů. „Do Pošumaví jsem se přestěhovala před sedmi lety a s přírodou jsem se hodně spojila. Vzhledem k tomu, že pořád něco natáčím, měla jsem spoustu nahrávek potůčků, ptáků a lesů. Vše jsem tedy vytáhla z databanky, sedla si k piánu a rázem byl motiv. Pak už jsem jen přidávala další zvuky,“ popisuje Mia Fellow. Zároveň prozradila, že třeba zvuk větru napodobila sama. Při tvorbě použila i zvonky koshi či různé gongy.

„Snažil jsem se do namlouvání dostat určité zaujetí. Kniha je moc pěkně napsaná, takže se mi to dařilo dobře. Určitě bych poslech všem doporučil. Mně samotnému kniha osvětlila spoustu věcí, o kterých jsem třeba jen tušil, že existují,“ hodnotí také herec Jihočeského divadla Jan Dvořák. Hrubý materiál audioknihy měl přibližně 35 hodin. Ten museli tvůrci zkrátit na téměř deset hodin.

Kniha bude k zapůjčení v infocentrech

Správa parku pokřtila ještě jednu audioknihu – Šumavské skvosty, jejíž tištěná verze je napsaná v Braillově písmu. „Myšlenka se mi moc líbí. Když jsem si ji při křtu mohl osahat, tak mi to přišlo hrozně hezké. Je to velmi dobře vymyšlené i se mnou, protože je to určené pro lidi s nějakým handicapem očního rázu a načítal jsem to já, který jezdí na vozíku,“ uvědomuje si moderátor Michal Jančařík.

Jde už o druhou knihu pro nevidomé, kterou park vydal. Obsahuje soutisk zvětšeného a Braillova písma. Přečíst si ji proto mohou jak nevidomí, tak slabozrací nebo i zdraví čtenáři.

„Publikaci jsme chtěli použitím dvojího písma, nádherných ilustrací Pavla Procházky a fotografií věnovat hned několika skupinám čtenářů se zrakovým znevýhodněním. Chtěli jsme, aby byla Šumava otevřená pro všechny,“ vysvětluje autorka Lenka Dvořáková z NP Šumava, která má na starost práci s handicapovanými návštěvníky.

Kniha bude k zapůjčení na všech informačních a návštěvnických centrech Správy NP Šumava, ve vybraných externích infocentrech, knihovnách a především v centrech pro nevidomé a ve speciálních školách. Z důvodu vysokých finančních nákladů však nebude volně k prodeji. Její audioverze je volně k poslechu na šumavském YouTube kanálu.