O sto čtyřicet případů více. Borelióza na jihu Čech sílí a útočí na rekord

Autor:
  8:34
Bezmála o sto čtyřicet případů lymské boreliózy více než v loňském roce zaznamenali dosud jihočeští hygienici. Pokud bude nakažených přibývat i nadále podobným tempem, může letošní výskyt onemocnění patřit mezi historicky nejvyšší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Aktuálně evidujeme 484 nahlášených a potvrzených případů, což je o 137 více než vloni v tomto období. Přitom minulý rok jsme v případě lymské boreliózy zaznamenali vůbec nejvyšší výskyt, a sice 613 případů,“ komentovala počty nakažených ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Jen za minulý týden přibylo 57 nových případů. Nejvyšší výskyt onemocnění hygienici evidují tradičně na Jindřichohradecku, Českobudějovicku a Táborsku. Dlouhodobě nejméně jich bývá na Strakonicku a Písecku, což platí i pro letošek.

Podle Kotrbové je důležité, aby byli lidé opatrní při pohybu v přírodě, sběru hub, ale i při procházce v městských parcích. Pro klíšťata jsou totiž přirozeným prostředím křoviny na okraji lesů a vodních toků, místa s neudržovanou vysokou trávou a křovinami i právě parky.

Při výletech do přírody je potřeba zvolit správné oblečení a obutí a používat repelenty.

„Po návratu doporučujeme dobře se prohlédnout, případně se osprchovat a vyměnit oblečení včetně spodního prádla. Čím dříve se podaří klíště objevit nebo správně odstranit, tím nižší je riziko přenosu infekce,“ dodala šéfka krajských hygieniků.

Onemocnění má různá stadia

Její slova potvrzuje i primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle. „Když se hlídáme, tak riziko nákazy snižujeme,“ podotkl. Aby borelióza propukla, klíště musí být na člověka přisáté hodiny až dny.

Onemocnění má různá stadia. Někdy se člověk s infekcí setká, vytvoří si protilátky a nic mu není. Pacienti mohou zažívat i neurčité potíže, kdy typickým projevem je kožní flek větší než pět centimetrů v místě přisátí nebo jeho blízkosti.

„Potom jsou další stadia, kdy borelie mohou postihnout centrální nervový systém a způsobit zápal mozkových blan včetně ochrnutí, což je to, s čím se na našem oddělení nejvíc setkáváme,“ upřesnil lékař. Dále je možné se setkat s postižením kloubů, což je častější u borelióz v Americe, nebo postižením srdce.

Nenoste si z procházek klíšťata. Naučte se před nimi venku správně chránit

Na českobudějovickém infekčním oddělení hospitalizují každoročně několik pacientů nakažených boreliózou.

„Nasazuje se jim antibiotická léčba, poměrně krátká, deset dní až měsíc podle typu, stadia a závažnosti příznaků. Antibiotika jsou běžně dostupná, někdy se podávají v tabletách, někdy nitrožilně,“ popsal Chrdle.

Podle primáře se ale borelióza může překrývat s řadou dalších chorob. Problémem pak může být, když mají pacienti neurčité potíže, jako je únava nebo bolest svalů a kloubů, a není jasné, jestli je způsobuje borelióza, nebo ne. Když je diagnóza jasná, je borelióza víceméně dobře léčitelná.

Vývoj vakcíny nepokračuje

Naopak v běžných číslech se podle údajů hygieniků drží výskyt klíšťové encefalitidy. Té od ledna zaznamenali 69 případů, což je o čtyři méně než ve stejném období loňského roku. Za minulý týden přibyli čtyři nově nakažení.

Oproti borelióze stačí u této nebezpečnější nemoci přenášené klíšťaty mnohem kratší přisátí tohoto parazita. Liší se také projevy nákazy.

„Při klíšťové encefalitidě jsou vysoké horečky a silné bolesti hlavy, což u boreliózy nebývá tak typické,“ doplnil primář. Boreliózu pacienti zvládají spíše bez horeček, s tupějšími bolestmi hlavy, oslabením končetin nebo ochrnutím lícního nervu.

Klíšťata na Valašsku jsou promořena encefalitidou. Do nemocnice musely i děti

Zatímco proti klíšťové encefalitidě je možné se očkovat, u boreliózy zatím taková možnost není. O změnu se pokoušeli parazitologové z českobudějovického Biologického centra AV ČR. Ti před několika lety testovali vakcínu se stoprocentní účinností. Inovativní byla také v tom, že cílila na všechny druhy borelií.

„Tato nová struktura umožňuje imunitnímu systému rychle a spolehlivě rozeznat cizorodou látku v těle a vytvořit si proti ní protilátky. Je to vakcína proti přenosu borelií, zafunguje velmi brzy, hned když borelie přecházejí z klíštěte do člověka,“ líčil tehdy parazitolog Radek Šíma.

Práce na účinné látce ale nepokračují. „Žádný posun v této oblasti není. Látku, která byla úspěšná, nakonec ta komerční farmaceutická firma nevyužila a rozhodla se jít jinou cestou,“ konstatovala mluvčí biologického centra Daniela Procházková. Jihočeští vědci se podle jejích slov na dalším vývoji aktivně nepodílejí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Z ohrady na Strakonicku utekl půltunový býk. Může být nebezpečný, varuje policie

Policie pátrá po zhruba pětisetkilogramovém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelují na obyvatele okolních obcí, aby se zvíře nesnažili...

22. srpna 2025  10:50,  aktualizováno  11:02

O sto čtyřicet případů více. Borelióza na jihu Čech sílí a útočí na rekord

Bezmála o sto čtyřicet případů lymské boreliózy více než v loňském roce zaznamenali dosud jihočeští hygienici. Pokud bude nakažených přibývat i nadále podobným tempem, může letošní výskyt onemocnění...

22. srpna 2025  8:34

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

21. srpna 2025  16:47

Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi...

21. srpna 2025  12:35

Archeologové ve Strakonicích prozkoumali středověké sídliště, vyrostou zde garáže

Nože, zvířecí kosti, ale i střepy a výhňové kleště objevili archeologové ve strakonickém Častavíně. Našli tam raně středověké sídliště, které přináší cenné poznatky o životě na Strakonicku v 9. až...

21. srpna 2025  9:02

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:09

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  10:53

Drama v nemocnici. Agresor napadal zdravotníky, zranil policistu a ničil celu

S velmi agresivním mužem se museli potýkat strakoničtí policisté. Jeli pro něj do nemocnice, kde nadával zdravotníkům. Pak ho museli uklidňovat cestou na oddělení i v cele. Nepomáhaly ani uklidňující...

20. srpna 2025  9:35

Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z...

19. srpna 2025  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:44

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.