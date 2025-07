Abyste se dostali do výšky téměř dvaceti metrů za parádním výhledem, musíte nejprve zdolat 110 schodů. Jde to však lehce a za chvíli stojíte na vyhlídce a jste obklopeni bílým cimbuřím a za ním pak nekonečnými pohledy do kraje.

Směrem k jihu pod sebou vidíte třeba Český Krumlov či v dáli větrné elektrárny u rakouského Stersteinu. Západnějším směrem zase podstatnou část Šumavy, na sever se pak rozprostírá Českobudějovická pánev a na jihovýchod zase například vrcholky Novohradských hor.

Pokud budete mít štěstí, na jihozápadě se vám otevře krásný výhled na masiv Alp. Tato „kouzla“ umí kráska, která už dvě stě let stojí na vrcholku nejvyšší hory Blanského lesa – na Kleti.

Rozhlednu tu začal v roce 1821 stavět kníže a vévoda krumlovský Josef II. ze Schwarzenbergu. Proto se věž jmenuje dodnes Josefova.

Stavbu dělníci dokončili už v roce 1825, takže se stala první kamennou vyhlídkovou věží v Českých zemích Rakouska-Uherska. Celé půl století ji mohli navštěvovat jen blízcí knížete a vévody a jeho přátelé. Veřejnosti se otevřela až v 70. letech 19. století. Od té doby se stala významným turistickým cílem.

Hitlerovi to zkazila mlha

Dnes je Josefova věž nejstarší kamennou rozhlednou v České republice. A i přes její požehnaný věk stále každým rokem přivítá tisíce návštěvníků z Čech i ciziny.

„Jsme tu s přítelem asi potřetí. Bydlíme kousek od Příbrami a na jih jezdíme za prarodiči. Na Kleť si vždycky rádi vyšlápneme, ať máme trošku toho pohybu. A rozhlednu pak už nemůžete vynechat, že jo?“ směje se 27letá Martina Vodáková.

Dlouhou a bohatou historii vyhlídky přibližuje nová výstava přímo uvnitř věže. Dobové materiály doplnil svými grafikami Petr Heteša. V říjnu roku 1938 například na vrchol Kleti dorazila i družina v čele s německým kancléřem a nacistickým diktátorem Adolfem Hitlerem. Výhledy do kraje mu však pokazila mlha.

Vydat se sem můžete buď po svých po nejrůznějších trasách či lanovkou. Jednosedačková lanová dráha Krásetín – Kleť je v provozu od roku 1961. Kdo se sveze, užije si tak pořádné retro při zhruba patnáctiminutové jízdě.

Dnes, kdy na Kleť a tamní Josefovu věž míří tisíce lidí ročně, se o rozhlednu i přilehlou Tereziinu chatu s penzionem a restaurací stará podnikatel, skladatel a filantrop Ladislav Faktor. Ten chatu i rozhlednu koupil v roce 2004.

V tu dobu však bylo hodně lidí proti. Nyní se však ukazuje, že to byl dobrý tah. Faktor má ke Kleti celoživotní vztah a z havarijního stavu chatu i vyhlídku doslova vypiplal. „Ale to ať zhodnotí lidi, ne já,“ říká dnes majitel jedné z největších jihočeských turistických atrakcí.

„Souhlasím s tím, aby všechno dělali spíše soukromníci. Nejdřív to ale bylo s Kletí všechno velice náročné, bolestivé a hlavně drahé. Ale po několika letech jsem šťastný. Teď přeji rozhledně dalších dvě stě úžasných let. Nejen věž je zrekonstruovaná tak, že se do toho takových padesát let nemusí sáhnout,“ přidává Faktor.

Pro něj jsou největší odměnou v naprosté většině kladné ohlasy lidí, turistů či Kleťáků. To jsou ti, kteří vrchol tyčící se 1084 metrů nad mořem, zdolávají pravidelně. I třeba několikrát za den. „Že sem lidi chodí, chodí jich hodně a rádo to mě samozřejmě těší moc,“ zmiňuje Ladislav Faktor se spokojeným úsměvem.

Rozhledna je otevřená 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Dole u vstupu akorát zaplatíte v automatu 50 korun a turniket vás pustí nahoru. Ale na samotný vrchol hory je to samozřejmě zadarmo, jen bez rozhledny.