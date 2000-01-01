Jeden váží 153 a druhý 111 kilogramů. Dva zvony pocházející z 15. století z věže kostela sv. Vavřince v Klení na Českokrumlovsku zmizely. Nikdo je však neukradl. Poprvé po několika staletích je snesli zvonaři, kteří je odvezou do své dílny a v říjnu je vrátí na věž zpátky. Lidé na jejich opravu nyní sbírají peníze.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zvonaři uchycují ve věži na popruhy už druhý zvon. Ten je lehčí a menší z dvojice, váží 111 kilogramů. Dřevěná část, která drží samotný zvon na trámech a krovech kostela se nazývá zvonová hlava nebo i jařmo. Dolů s pomocí kladky putoval jen samotný zvon.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Klenské zvony patří k nejstarším v regionu, menší z nich odborníci datují do první poloviny 15. století, větší nese letopočet 1435.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A co víc – oba jsou sladěné, jejich tóny se doplňují a dohromady tvoří jednu z nejcennějších kampanologických památek Jihočeského kraje.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
153 kilogramů. Tolik váží těžší z dvojice. Dole u paty věže jej zvonařský mistr Michal Votruba usadil na vozík a pak jej naložil do připraveného vozu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Jedná se o historickou událost, protože zvony opustí kostel sv. Vavřince poprvé po několika staletích. Po opravě, která vyjde na 200 tisíc korun, se na věž vrátí v letos v říjnu. To jim požehná kněz Pavel Šimák.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„U obou zvonů jejich povrch sjednotíme a zakonzervujeme je včelím voskem. Čeká nás ale renovace i celého příslušenství, například závěsů a podobně. Třeba ten menší má ještě originální srdce, u toho velkého se už ztratilo,“ zmiňuje zvonař Votruba. Ten je bude opravovat ve své dílně v Myslkovicích u Tábora.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Tento zvon byl ulit v roce 1435 k Boží milosti“ - to hlásá latinský nápis pod korunou zvonu. Je však vidět, že každý ze zvonů ulil jiný zvonař. „Celkovou částku jsme na opravu ještě nesehnali. Sbírka je však stále aktivní, vybráno tam máme přibližně 90 tisíc korun, potřebujeme ještě 110 000 korun,“ zdůraznila Marie Vašková, předsedkyně Spolku pro obnovu kostela v Klení.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Spolek, který pečuje a obnovuje památku s gotickými prvky už od roku 2012, požádal i o dotaci na opravu zvonů Jihočeský kraj. „Jestli na ni dosáhneme, to se dozvíme později. I proto bychom rádi poprosili lidi, kteří nám fandí, o jakýkoliv příspěvek,“ dodala Vašková.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Za těch 14 let sv. Vavřinec opravdu hodně prokoukl. Konají se zde i koncerty, je opravená hřbitovní zeď, vstup do kostela, márnice a většina fasád je nových a částečnou opravdu má za sebou i věž kostela.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Ale jak se lidově říká, je tu práce jako na kostele. Pro Klení to platí dvojnásob. Peníze i řemeslníci a šikovní dobrovolníci jsou tu, na úpatí Novohradských hor, potřeba pořád. Od roku 2012 se tu proinvestovalo přes 6,5 milionu korun. Z toho peněžní dary od donátorů a lidí tvořily 1,5 milionu.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na fasádu tak například čeká i věž. Na tu se řemeslníci vrhnou letos v srpnu. „Její rekonstrukci můžeme rozdělit na tři etapy. Ta první, která zahrnuje opravu fasády v prvních pěti metrech od římsy dolů, nás vyjde na více než půl milionu. A opět jsme zažádali Jihočeský kraj o dotaci,“ popsala Vašková.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Tady je vidět jednak první ze zvonů, který míří na kladkostroji opatrně dolů, a také tři části věže a původní omítku. Ta se bude obnovovat právě po jednotlivých polích. O obnovu kostela se hodně zajímá i stará českobudějovický spisovatel Jan Štifter, který také založil sbírky na internetových platformách.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Takto kostel sv. Vavřince vypadal před rokem 2012. Ruina, ze které si místní z obce v minulosti brali kámen na stavbu svých domků a chalup. Tady se díváme směrem k oltáři. Za obnovou stojí tisíce hodin práce desítek dobrovolníků.
Autor: archiv Spolku pro záchranu kostela v Klení
Kostel sv. Vavřince pochází v jádru ještě z poloviny 13. století, jak to dokládá obvodové zdivo původně plochostropé lodi s pozůstatky (dnes zaomítnutých) lomených oken a svědčí o tom především kamenný portál v jižní předsíni. Kostelík se prvně písemně zmiňuje v roce 1334 a jako farní je uváděn v roce 1352. Později byl filiální (podřízený, bez vlastního faráře) ke kostelu v Soběnově a od roku 1786 ke kostelu v blízkém Benešově nad Černou. Po odsunu německých obyvatel po roce 1945 byl kostel v druhé polovině 20. století postupně stále méně využíván a v průběhu sedmdesátých až osmdesátých let zchátral natolik, že hrozilo jeho vymazání ze seznamu kulturních památek a nakonec i zřícení stavby. První nadšenci začali sv. Vavřince zachraňovat už v první polovině 90. let.
Autor: archiv Spolku pro záchranu kostela v Klení
Pohled na kostel sv. Vavřince z jižní strany. Za kostelem je vidět obec Klení. Vyrazit na historickou památku, jejíž osud není lidem lhostejný, můžete buď z Trhových Svinů, či z druhé strany z Benešova nad Černou. V současné době tam spolek pořádá koncerty či autorská čtení.
Autor: Petr Drdel