Chodec, který přijde ke křižovatce, se řídí semaforem. Červený panáček stop, zelený volno. Nevidomý se ale musí spolehnout na svůj sluch a zařízení umístěné u semaforu, které vydává klapavý zvuk. Pokud je mimo provoz, anebo tu není vůbec, má problém.
V Písku tento „akustický maják“ vypnuli na frekventované křižovatce ulic Kollárova a Jeronýmova. Důvodem byly stížnosti obyvatel z okolí na hluk v noci.
Obecně platí, že semafory musí být doplněné zvukovou signalizací, která zajistí vnímání signálů osobami s poruchou zraku.