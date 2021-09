Zchátralá letní kina na jihu Čech chtějí změnit na multifunkční centra

Když v roce 1980 hledal režisér Zdeněk Podskalský vhodný exteriér pro natočení jedné z nejznámějších scén kultovní komedie Trhák, padla volba na písecké letní kino. Právě tam pak vznikly záběry, kdy vichr roztrhal promítací plátno a téměř překazil premiéru nového filmu.



Kdyby filmaři hledali vhodné místo pro stejnou scénu dnes, poohlédli by se asi jinde. Areál na Výstavišti, který Píseckým nabízí kulturní vyžití už od roku 1967, totiž v současnosti zdaleka nesplňuje standardy moderního letního kina.

„V nevyhovujícím stavu je nejen pódium či plátno. Přes každoroční údržbu a pravidelné revize je celkově kino na hraně životnosti, možná za ní,“ potvrdil místostarosta Ondřej Veselý.

Už před třemi lety statik rozhodl o odstranění střechy hlediště, která se kvůli špatnému stavu stala nebezpečnou pro návštěvníky. Letos se v areálu ani nepromítají filmy, zvládli jen pár akcí. Ani pro ně však není prostor ideální.

„Vnitřní zázemí je vlhké, stejně jako záchody, ty jsou už léta zavřené, nahradily je mobilní toalety. Schodiště jsou polorozpadlá a palisáda kolem kina odhnívá,“ shrnul Veselý.

Zastupitelé tak na svém posledním zasedání odsouhlasili rekonstrukci letního kina. Město počítá s tím, že úpravy vyjdou na 35 milionů korun bez daně. I přes výši investice se představitelé města o opravě dlouho nerozmýšleli.

Roli sehrál i fakt, že areál patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější v Česku. „Třeba v létě 2019 navštívilo akce, ať už promítání, nebo koncerty, osm tisíc lidí,“ připomněl ředitel Centra kultury Josef Kašpar.

A podle místostarosty Veselého bylo dokonce před časem v top 5 nejnavštěvovanějších letních kin v republice.

„Je to naše jediná venkovní scéna. Máme tady zahradu kulturního domu, ale ta je omezena tím, že je v městské zástavbě a v deset hodin musíme akce ukončit, protože lidé bydlící v okolí si oprávněně stěžují na hluk. Kombinace venkovních prostor pro promítání a pořádání koncertů je víc než vhodná,“ dodal Veselý.

Plánované úpravy zahrnují rekonstrukci povrchu hlediště, objektu promítárny a toalet, rozšíření pódia, nový přístřešek nad částí hlediště i nový objekt pro pokladnu a rychlé občerstvení. Nové bude i oplocení.

„Při úpravách se posune ohrada a park sousedící s areálem se tím pádem zvětší, protože místo za promítárnou se nevyužívá. Kino je variabilní díky lavičkám, které se dají přesouvat, a tak to také zůstane. Po rekonstrukci letního kina počítáme ještě s digitalizací kina Portyč. Techniku, kterou tam využíváme teď, přesuneme napevno do letního,“ doplnil Kašpar.

Přestavbu plánuje Centrum kultury už několik let. Loni ji oddálila pandemie covidu. Projekt je tak hotový, stejně jako stavební povolení.

„Předpokládáme, že bychom do konce roku zkusili vybrat zhotovitele a jakmile to počasí příští rok na jaře dovolí, začneme s rekonstrukcí,“ dodal Veselý. Práce by měly trvat přibližně devět měsíců.

V Prachaticích otevřou za rok

Stejnou cestou jako v Písku se vydali i v Prachaticích. Sledování filmu pod hvězdami si tam lidé užili naposledy v roce 2011. Rozsáhlá rekonstrukce letního areálu postaveného v roce 1963 začala v červnu.

„Letní kino v Prachaticích má obrovskou tradici. Teď je všechno kompletně srovnané se zemí. Stály tam objekty, které nebyly odizolované, záchody nebyly bezbariérové. Obrovská vlhkost ani nešla odstranit. Strhli jsme i promítací plátno. Rekonstrukcí získáme multifunkční kulturní centrum, kde se nebudou jen promítat filmy, ale poskytne zázemí i pro divadelní a hudební scénu,“ informoval starosta Prachatic Martin Malý.

Za plátnem kina vznikne další zázemí pro účinkující, včetně šaten, sprch nebo toalet. „V objektu, odkud se bude promítat, bude i vstup na toalety pro návštěvníky a počítáme také s bufetem. Hlediště bude kryté asi z jedné třetiny a textilně zastřešené bude i pódium,“ nastínil Malý, který konečnou cenu akce odhaduje na méně než 50 milionů korun.

Hotovo má být příští rok a starosta plánuje, že se návštěvníkům nový areál poprvé otevře při Slavnostech solné Zlaté stezky.

A vylepšení letního kina plánují i v Českých Budějovicích. „Máme připravený základní podklad pro vypsání architektonické soutěže na revitalizaci parku Háječek, v němž kino stojí.

Součástí podkladu je i zachování multifunkční letní arény. Předpoklad vyhlášení soutěže je prosinec letošního roku,“ potvrdil náměstek primátora Juraj Thoma.