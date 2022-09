Kempy v kraji zažily sezonu jako před covidem, zdražení lidi neodradilo

„Zaznamenali jsme viditelný nárůst zahraničních turistů. Za to jsme rádi. Myslím si, že letošní sezona byla velmi vydařená,“ zhodnotila Olga Kneiflová, mluvčí společnosti Lipno servis, pod níž patří kemp Modřín v Lipně nad Vltavou.

V loňském roce výrazně stoupl zájem o dovolené v karavanech. Tento trend se podle ní stále drží. „O místa pro karavany je pořád velký zájem. I díky tomu jsme se rozhodli o měsíc prodloužit letošní otevírací dobu v kempu. Protože si lidé v karavanech mohou zatopit, nevadí jim ani nižší teploty. Letos k nám mohou tedy jezdit i v říjnu,“ doplnila novinku Kneiflová.

Jihočeské kempy také mohli znovu zaplnit školáci se svými tradičními třídními výlety. „Letos nám hodně pomohl návrat dětí. Minulý rok jich přijela jen hrstka, před dvěma lety vůbec nikdo. Nyní se to zase konečně vrátilo do normálu,“ ocenil Tomáš Nejedlý, provozovatel kempu Koruna nedaleko Českého Krumlova. Návštěvnost se dle něj vrátila do doby před covidem. Lidé si také zvykli rezervovat místa s předstihem.

Problémem jsou však pro podnikatele zvyšující se ceny energií. „Museli jsme zvednout ceny za ubytování. Nejen že se zdražují energie, ale začátkem roku navýšil ceny například i pivovar či řezníci. To se muselo logicky projevit i na naší ceně,“ přiznal Nejedlý, který také potvrdil, že se na jih Čech znovu vracejí cizinci. Ti se ale podle něj většinou ubytovali v Krumlově, kde si půjčili lodě a sjeli řeku. Kemp tedy brali jen jako zastávku.

„Výplaty šly nahoru, výkon zaměstnanců klesl“

Dalším oblíbeným cílem dovolených je každoročně také Camping Restaurant Bezdrev nedaleko Hluboké nad Vltavou. Ten však letos nabízel jen ubytování v chatkách. Návštěvnost tak byla slabší než v předchozích letech.

„Kemp byl poloviční, a tak nemáme sezonu s čím srovnat. Nabízeli jsme jen chaty, protože jsme měli problémy s pronajímáním pozemků. Chaty byly obsazené poměrně slušně. Přesto ale ne tolik jako loni,“ ohlédl se Pavel Horák.

To ale podle něj mohla mít na svědomí menší propagace, do níž letos nechtěl tolik investovat. „Přesná čísla budu teprve propočítávat. Zvyšovaly se i ceny za energie. Jedna věc jsou tedy výdělky, ale druhá zisky. Větší problém byl pro nás zaplatit personál. Obecně je těžké, že výplaty šly nahoru, ale výkon zaměstnanců poklesl. V dnešní době navíc nemá provozovatel jistotu, že mu brigádník přijde vždy do práce. Proto si musí domluvit více lidí, které musí ale také zaplatit,“ upozornil Horák. V kempu si mohly děti užít nové prolézačky i šlapadla.

Za ubytování si připlatili rovněž vodáci, kteří se letos vydali splout Vltavu. Společnost Ingetour provozuje v úseku od Vyššího Brodu do Českého Krumlova čtyři kempy, v nichž navýšila ceny za noc o pět až deset procent oproti době před covidem.

Sezonu na Orlíku zkazilo upouštění přehrady

Ani to ale vodáky neodradilo. To platí i pro půjčovny lodí. „Sezona byla srovnatelná jako před lety. Ani covidový rok jsme ale neměli špatný. V létě se nás omezení netýkala a lidé na vodu jezdili. Ceny jsou teď samozřejmě vyšší, ale všechno jde dobře. Lidi to neodradilo,“ zhodnotil Radim Zíka, vedoucí loděnice Ingetour na Vltavě.

Sezonu si pochvaluje také František Chrastil z půjčovny lodí Vydra v Českém Krumlově. „Jsme hodně orientovaní na školy. Dva roky, kdy jsme měli zavřeno, pro nás byly těžké, téměř likvidační. Všichni naši stálí klienti se ale vrátili a měli jsme tak celkem úspěšnou sezonu. Myslím, že jsme se konečně vrátili do standardu,“ uvedl. Pro půjčovny byl příznivý i vyšší průtok vody a dobré počasí, takže se řeka dala sjíždět bez problémů.

Slibný start ale smutný závěr sezony zažili kempy na Orlické přehradě, kde zájem lidí opadl především kvůli upouštění nádrže, protože se pracuje na hrázi. To byl případ nejen známého kempu Radava, ale i nedalekého kempu Velký Vír.

„Začátek byl průměrný. Srpen ale byla tragédie. Jednak pořád pršelo, ale také se upouštěla přehrada, takže se lidé nejezdili koupat,“ potvrdil provozovatel Tomáš Huml.