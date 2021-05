V chatkách i pod stanem bude plno, přijedou hlavně Češi, zní z kempů

„Ještě v polovině minulého týdne jsme nevěděli téměř nic. Snažili jsme se vládě sdělit, že jsou to zařízení v přírodě a že tam jezdí lidé s vlastním vybavením. Takže jsou v tomto ohledu zodpovědní sami za sebe, i co se týče karavanů a obytných aut,“ vysvětluje předseda Asociace kempů České republiky Bohumil Starý. Podle něj by bylo nejlepší, pokud by se lidé mohli ubytovat pouze s podmínkou čestného prohlášení.

Vládní omezení brání příjezdu turistů například do Autocampu Žíchovec na Prachaticku, kam míří především turisté s obytnými přívěsy nebo karavany.

„Právě tato klientela sem momentálně nejvíce jezdí, ale není to žádný zázrak. Pokud mají vlastní sociální zařízení, mohou k nám bez obav přijet. Bohužel to podle rezervací vypadá, že k nám nikdo nepřijede ani v červnu, snad se to po uvolnění trochu zlomí,“ doufá provozovatel Jaroslav Bárta.

Daleko lepší situaci očekává v prázdninových měsících, při nichž mívá kemp každoročně s velkým předstihem všechny chatky zamluvené. Jinak by tomu nakonec nemělo být ani letos.

„Zájem na léto je obrovský, což se týká také karavanů. Přijíždějí k nám i lidé, kteří s ním dříve nejezdili. Půjčovny obytných vozů musejí nyní zažívat boom,“ myslí si Bárta s tím, že koronavirová krize přiměla váhající jedince k tomu si podobné vozidlo pořídit.

Jeho slova potvrzuje i majitel českobudějovické půjčovny obytných přívěsů Helios Jaroslav Mikyška, podle něhož je zájem o pronájem obrovský. „Rezervace máme v letních měsících prakticky plné už poslední dva roky, už teď máme rezervovaných asi 80 procent všech vozů. Zdá se mi, že se z cestování s karavany a obytnými vozy stává velký trend,“ přemítá.

Větší obavy má však provozovatel kempu Bezdrev u stejnojmenného rybníka na Českobudějovicku Pavel Horák. Sám vnímá letošní situaci jako velmi nepřehlednou.

„Pokud to budeme brát podle loňské sezony, nemuselo by to být úplně špatné. Největší nápor očekáváme v době prázdnin, která nás v podstatě živí. Zatím ale máme rezervovanou asi polovinu všech chatek, hlavně ty s lepším vybavením,“ přibližuje Horák a dodává, že byl v loňském roce jasně patrný i úbytek zahraničních hostů, kterých jezdí na Bezdrev rok od roku méně. „Češi je ale dokázali bez problémů nahradit,“ říká.

Ani provozovatelé kempů v České Kanadě na Jindřichohradecku zásadní rozdíly oproti předchozímu roku neočekávají. Počet návštěvníků předpokládají srovnatelný s minulou sezonou, na jejich nedostatek si ovšem nemohli stěžovat ani před omezenými možnostmi dovolených v zahraničí. Velká část kempařů se totiž do svých oblíbených středisek vrací opakovaně.

„Chaty jsme loni měli plně obsazené, místa pro stany a karavany skoro také a myslím, že letos to bude minimálně stejné. Kapacitu už máme téměř plnou,“ popsal provozovatel Autokempu Zvůle u Kunžaku Jan Smejkal.

Horší situace se ale obávají v Cyklocampu pod Landštejnem nedaleko Starého města pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Stejně jako loni i letos počítají s výpadkem letních táborů a sportovních soustředění.

„Bohužel oba typy pobytů u nás dělají největší část tržeb, protože se musejí domlouvat dlouho dopředu. To ale při současných opatřeních nešlo. Trochu se obávám, že se budeme muset přeorientovat na jinou klientelu,“ přemýšlí provozovatel kempu Karel Batelka.

U Vltavy čekají podobné léto jako vloni

Na další netradiční sezonu se připravují i kempy v okolí Vltavy, které jsou hlavně v létě v obležení vodáků ze všech koutů republiky. Obavy mají ze zavedených opatření, které by mohly odlákat některé zájemce.

„Zatím to vypadá, že to bude i letos podobné loňskému létu. Opět asi budou chybět cizinci, ty ale Češi spolehlivě nahradí. Například loňský červenec a srpen byl srovnatelný s ostatními roky,“ vysvětluje Pavel Kolouch, ředitel společnosti Ingetour, která má podél Vltavy šest kempů nebo tábořišť.

Zároveň ale ujišťuje, že ceny pro tento rok nebudou o moc vyšší. „Jen mírně jsme navýšili poplatek v kempech za pobyt na osobu, ale co se týká půjčování lodí, vše je při starém,“ podotýká.

Spíše kosmetické zdražení plánují i v ostatních jihočeských kempech, i když ne všude ještě mají ceníky připravené. „Přemýšlíme, že bychom navýšili poplatek za ubytování pod stanem, jinak ale zůstane vše stejné jako loni. Už teď ale víme, že budeme muset zdražit jídlo a pití v restauraci. Ceny potravin jsou vyšší a za pár korun nám v kuchyni také nikdo dělat nebude,“ přiznává Horák z bezdrevského kempu.