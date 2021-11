Z kempu u Orlíku mizí přístřešky a karavany, nařídilo to Povodí Vltavy

Na cestě v kempu Radava na Písecku stojí červená dodávka s podvalníkem. Kolem ní postává parta lidí. „Pojeď, rovně! Stop, zpátky, spadne! Ten se tam nevejde,“ kroutí hlavou muž v pracovním oblečení a rukavicích. Ostatní souhlasně přikyvují. „Chtělo by to prostě zvednout do vzduchu a posadit na místo,“ uvažuje další.

Lidé se snaží naložit stařičký karavan, který patří paní Haně. Ta se v kempu na břehu Orlické nádrže rekreuje už 39 let. Teď se snaží splnit podmínky nového provozního řádu, s nímž místní 1. října seznámil správce kempu Povodí Vltavy.

Lidé podle něj musejí odstranit do 31. prosince od svých karavanů přístřešky, které u nich za dlouhá desetiletí vybudovali. Do 30. dubna pak mají čas na to, aby své karavany postavili na kola. I to bude v mnoha případech komplikované. V kempu není výjimkou, že obytné přívěsy stojí roky na špalcích.

„Což o to, na kolech já ho mám, ale měla jsem u něj boudu. Jsem na rohu, foukal tu vítr. Musíme ho teď nějak otočit předsíní nahoru od vody,“ vysvětluje paní Hana a její přátelé zatím vzdávají snahu dostat karavan na podvalník.

„Chci tady zůstat i dál, nějak to musíme udělat. Ale podívejte se na to, lidé tu měli krásné boudy s prosklením, které musí odstranit a tyhle opičárny tu přes zimu zůstat můžou,“ ukazuje na sousední obytný přívěs, přes který je přehozených několik igelitových plachet.

O kousek dál plápolá oheň, na lavici u něj sedí několik mužů. Někteří jsou majitelé hausbótů, další karavanů. A jak sami říkají, za desítky let, co tu pospolu žijí, jsou všichni dohromady něco jako jedna velká rodina. A tak je samozřejmostí, že si i při odstraňování přístaveb pomáhají.

Třicet let to nevadilo, poukazují lidé

„Je pravda, že karavany s přístřešky sem nepatří, to bychom i chápali, ale hrozný je způsob jednání ze strany Povodí. Může se to vyřešit, ale s jiným přístupem. Za 20 let, co tu jsme, tu pro nás neudělalo nic. Postavilo jedny sociály a teď nám jen vyhrožuje, že nás odtud vyhodí,“ shodují se.

„Nemůžeme tu mít postavenou ani lavici a stůl, museli jsme je dát na kola a odvážet. Přitom tu důchodci pozorovali západ slunce; a ta lavice při povodních neuplave, stojí tady 30 let. Najednou ale vadí,“ podotýká další člověk a zapaluje si cigaretu. Všichni shodně nechtějí uvádět svá jména. A upozorňují, že do konce prosince všechny přístřešky rekreanti od přívěsů určitě odstranit nestihnou.

Redaktorka MF DNES kemp prošla. Přesto, že do termínu určeného Povodím Vltavy chybí měsíc a půl, karavanů, u nichž jsou připevněné různé stany, celty, verandy a pergoly, je jen u cesty většina. Ty na pneumatikách a bez přístřešků by se daly spočítat na prstech jedné ruky.

A výjimkou nejsou ani přívěsy, které už vypadají jako klasická dřevěná chata, v jejíž těsné blízkosti nechybí ani klasická kadibudka. Že je součástí dřevostavby karavan, je vidět jen opravdu zblízka.

Podle Libora Pešky, vedoucího provozního střediska Povodí Vltavy, dosud odstranili lidé přibližně 40 přístřešků. Celkově přitom stojí na Radavě 250 karavanů. Černé stavby musí odstranit rekreanti ve všech kempech u Orlické nádrže, jež spravuje Povodí.

Požáry stále vyšetřují

Nařízení urychlila novela stavebního zákona. „Úřady jsou nekompromisní. Černé stavby jsou dost často na pozemku lesa a podobně, je to v rozporu s územním plánem,“ naznačuje Peška.

A roli sehrály i dva červencové požáry, při nichž v rozmezí deseti dnů v kempu shořelo třináct karavanů a sedm osobních aut. „I policisté nebo hasiči zapsali do protokolů, že shořely chaty. Nedá se to nazývat karavany, jsou to nepovolené stavby,“ říká Peška.

Povodí Vltavy nabízí rekreantům pomoc. „Pokud je někdo opravdu v těžké životní situaci, může se s námi dohodnout a za předem dohodnutou cenu zajistíme odstranění. V případě, že někdo nemůže dodržet termín, například z vážných zdravotních důvodů, můžeme se dohodnout na prodloužení lhůty,“ vysvětluje Peška.

Mezi karavany a u příjezdové cesty do kempu zatím také dál stojí na uhel ohořelá torza dřevěných konstrukcí a zčásti ohořelého, zničeného karavanu. Co bylo příčinou letních požárů, policie stále vyšetřuje.

„Od nové sezony, 1. května, budeme požadovat i revizi plynových zařízení a bude omezený počet tlakových lahví na jeden karavan. Nikdo nechce na dovolené řešit, že mu shořel majetek, nebo aby se – nedej Bůh – někomu něco stalo. I proto děláme tato opatření,“ řekl Peška.