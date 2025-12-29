Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů

Lukáš Marek
  16:37
Po rozsáhlé proměně za 900 milionů korun představilo v pondělí vedení Českých Budějovic nové Kulturní a kreativní centrum Slavie. Vzniklo přestavbou více než 150 let staré budovy v centru města. Pod novým názvem by centrum mělo ožít na jaře, kdy tam začnou působit první spolky. Přestavba původního objektu byla zevrubná.

Nejdříve zůstalo prakticky jen obvodové zdivo, část u muzea zmizela úplně. Tam ji pak stavaři doplnili o novou, moderní přístavbu. Celý objekt kompletně zrekonstruovali, nové je i okolí. Vše trvalo přes dva a půl roku.

Už když na začátku června roku 2023 začínala rekonstrukce historické budovy, panovaly obavy, aby se stavba neprotáhla. Právě to se ale nakonec stalo, hotovo totiž mělo být už v září. Budějovicím hrozilo, že ztratí dotaci ve výši 177 milionů korun. Ministerstvo kultury ale termín prodloužilo do konce roku. Proto se nakonec mohlo vše posunout až na 29. prosince.

Zrekonstruovanou Slavii částečně otevřeli v pondělí 29. prosince. Do plného provozu se objekt dostane až na jaře příštího roku. (29. prosince 2025)
Příprava na videomapping v souvislosti se slavnostním otevřením Slavie 29. prosince 2025. (28. prosince)
Fasáda září novotou do dáli, stejně tak velké kvádry z tureckého vápence, které tvoří nový povrch u řeky Malše. Od nových měděných částí historické budovy se odráží sluneční paprsky a dovnitř se tlačí první stovka návštěvníků. Tak to na místě vypadalo v pondělí před polednem, když si první pozvaní přišli prohlédnout, jak se proměnila KD Slavie, nově tedy Kulturní a kreativní centrum Slavie v Českých Budějovicích.

Pondělní prohlídka byla součástí slavnostního otevření historické budovy, která v krajském městě stojí už přes 150 let. Kromě kompletní rekonstrukce se dočkala také moderní přístavby na straně u muzea. Tu část obyvatel kritizuje a nelíbí se jim, jiní ji naopak vychvalují jako povedené doplnění a rozšíření funkcí celého komplexu.

Hodně věcí k dokončení

Na celkové hodnocení je ale ještě brzy. V pondělí se sice u vchodu stříhala páska, zazněly proslovy politiků a dovnitř se podívaly stovky lidí. To však bylo na další měsíce všechno. Prostor bude prozatím dál patřit stavařům a uvnitř to bylo vidět skoro na každém kroku.

VIDEO: Rozestavěnou Slavii jsme prošli od kuchyně přes „katedrálu“ až pod střechu

Nedodělky jsou na vnitřních nátěrech, ze zdí zatím koukají kabely, protože chybí zástrčky a vypínače a ani venku ještě není hotovo. „První oficiální akce, která bude v hotové Slavii, se uskuteční 6. června 2026. Bude to spojené s budějovickým rodákem a známým houslistou Pavlem Šporclem,“ upozornil náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS).

Oficiální otevření bylo nezbytné v souvislosti s udržením dotace z Národního plánu obnovy ve výši 177 milionů korun. S ní je spjatá logicky i kolaudace, kterou musí mít Slavie za sebou do 28. února. „Postupujeme podle regulí, které nám dotační titul ukládá. Proto to otevření teď na konci prosince,“ vysvětlil Maroš.

Prvních osm zájemců, šachisté i záchranáři

Budova tak začne ožívat až na začátku března, kdy se tam nastěhují a začnou působit první spolky. „V prvním kole výběrového řízení se nám přihlásilo osm zájemců, které zde budou jednou či dvakrát týdně. Mimo jiné to znamená, že zde máme ještě volné časy a prostory, takže vyhlásíme další výzvu,“ oznámil Jan Velikovský, ředitel Kulturních a sportovních zařízení města České Budějovice.

Rekonstrukce Slavie začala, kvůli dotaci musí být hotovo do září 2025

Skladba spolků je podle jeho slov pestrá. „Bude tu třeba vodní záchranná služba, kteří tu chtějí i dělat akce zaměřené na první pomoc. Pak jsou to taneční a kreativní spolky či třeba šachisté,“ vyjmenoval Velikovský.

Do budovy láká také na nové podcastové studio, které tam bude k dispozici. „A už se nám ozývají také zájemci, kteří by zde chtěli například uspořádat maturitní ples,“ konstatoval Velikovský. Využití a celkový provoz Slavie má na starost dramaturgyně působící v kulturních a sportovních zařízeních města.

Prozatím naopak není jasné, kdo bude provozovat gastro část, tedy restauraci či kavárnu. Tam teprve město nového nájemce hledá. Zájem měly projevit i společnosti mimo Jihočeský kraj. V lednu teprve skončí první kolo zasílání žádostí. Nový restauratér by měl určitě otevřít rovněž do léta. Příští rok se tam rovněž nastěhuje Malé divadlo, které opustí chátrající objekt v Hradební ulici.

Reklamační dopisy a nejspíš i soud

Oficiální otevření Slavie také rozhodně neznamená, že jsou u konce všechny komplikace, které přestavbu provázely.

Celá akce se pořádně prodražila. Zhotovitelské sdružení firem Metrostav DIZ, Geosan Group a Auböck měly vše zvládnout za 497,6 milionu korun bez DPH. „Nakonec to bude přibližně o sto milionů korun více. Když k tomu připočítáme audiovizuální technologie a další techniku, dostáváme se na minimálně 900 milionů korun,“ konstatoval náměstek Maroš. To je zhruba o 200 milionů více než byla odhadovaná cena.

V KD Slavie chceme větší hospodu, řekla radnice. Vítězný návrh hodila pod stůl

Vedení města se s tím nechce smířit a tvrdí, že za to mohou také pochybení projektantů. A Maroš tak předpokládá, že celá věc nakonec skončí až u soudu.

Vítězem architektonického soutěžního dialogu se stalo a projekt připravilo konsorcium ateliérů Chaix & Morel et Associés z Francie, Christian Anton Pichler a Jan Proksa z Rakouska. Ti ale už dříve pochybení odmítli a stojí si za svou prací.

Přesná suma za stavbu ještě není jasná. Důvodem je i to, že zdaleka ne všechno je hotové a radnice ani nemá ještě uhrazené všechny faktury. „Ve zvýšení ceny se ale dostáváme k hranici 20 procent. Poslali jsme sedm reklamačních dopisů. Projektanti nám na ně vždy odpoví, ale obávám se, že celá věc skončí u soudu,“ konstatoval Maroš.

On i opoziční politici se shodují, že je nyní důležité, aby začala Slavie naplno fungovat. „Bude záležet na nás všech, jak se jí bude dařit. Je nejvyšší čas, aby město připravilo program na podzim a zimu příštího roku, možná už i na léto. Je důležité, aby tu byl někdo, kdo dokáže ten dům rozdýchat a bude sem lákat,“ zmínil Tomáš Chovanec, opoziční zastupitel z hnutí Občané pro Budějovice.

Vstoupit do diskuse

29. prosince 2025  16:37

