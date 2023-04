Na hodnotu Slavie chce spolek poukázat kulturním programem a prohlídkami

Už při vstupu do budovy potkávám patnáctičlennou skupinku dětí, která spolu s průvodkyní a organizátorkou akce Šárkou Kosovou vyráží na prohlídkový okruh s názvem Do srdce Slavie.

V hlavním sále pak pobíhají desítky dětí, recitují básničky na pódiu a kreslí obrázky inspirované prohlídkou na rozvinuté role papíru.

„Moc se mi to tady líbí, barák je fakt hezký. Nejlepší jsou ty dlouhé točité schody ze sklepa. S klukama jsme jich napočítali 98,“ říká vesele osmiletý Oliver, kterého spolu s ostatními spolužáky na prohlídku vzala jejich třídní učitelka.

Dětem ve Slavii patřilo celé čtvrteční dopoledne. Od devíti hodin postupně vyrážely na prohlídky jedna třída za druhou. Zájem je tak veliký, že Šárka Kosová musela narychlo přeorganizovat pojetí prohlídek a sehnat další dobrovolníky, kteří jí s prováděním pomáhají. Nezastavili se až do dvou hodin odpoledne, kdy vzdělávací program končil.

Na 16:30 pak organizátoři naplánovali komentovanou prohlídku pro veřejnost, při níž zájemci mohou vidět i místa, na které se běžný návštěvník nedostane.

Edukační programy pro školní skupiny a veřejné prohlídky jsou ve Slavii na programu celý čtvrtek a pátek. Kreativní výtvory dětí pak chtějí organizátoři zužitkovat jako dekorace při sobotním programu od 15 hodin na letní scéně, kde vystoupí několik kapel a hudebníků.

Mezi nimi budou Pavlína Jíšová, Marotha & Tomáš Vávra v uskupení Vávrovanka, Jitka Charvátová, Třetí míza nebo Deep Purple South Bohemia revival.

Petice má 900 podpisů

Organizátoři chtějí místním hlavně vysvětlit, co si pod pojmem rekonstrukce Slavie mají představit. „Většina zná obrázek z vizualizace, ale už nevědí, že tu z původní stavby zůstane je skořápka a téměř celý interiér se zbourá. Přijde nám to jako ohromná škoda, která nenávratně zničí tento krásný a jedinečný prostor,“ vysvětluje účel akce Kosová.

„Nechceme nikoho obviňovat, architekti na projektu udělali velký kus práce, ale měli na to málo času, a nemohli se tak pořádně seznámit s historií budovy. To co tu nyní děláme my, mělo udělat samo město ještě předtím, než se do projektu pustilo,“ popisuje důvody.

Jí a jejím kolegům se totiž nelíbí, že se rekonstrukce Slavie projednávala za covidu, kdy lidé neměli na veřejné aktivity čas ani náladu, a tak dnes nemají o projektu kompletní informace. Mnoho lidí si tak podle ní neuvědomuje památkovou hodnotu stavby, která by byla znehodnocena.

Proto také spolu s ostatními nyní sbírá podpisy pod petici, která má rekonstrukci zabránit. Pod její elektronickou verzí je nyní podepsáno zhruba 900 lidí a organizátoři akce doufají, že další podpisy se jim podaří nashromáždit při veřejných prohlídkách.

„Zároveň také pořádáme sbírku historických fotografií Slavie, které mají lidé ve svých soukromých sbírkách a které nám pomůžou ukázat, jak důležitý tento dům byl pro městský život a kulturu,“ doplnila Kosová s tím, že fotky mohou lidé nosit v elektronické i fyzické podobě přímo do kulturního domu.

Projekt na rekonstrukci Slavie vysoutěžilo město za 497 milionů. Je to zhruba o 80 milionů víc, než se předpokládalo, a částku proto bude muset schválit ještě rada města na svém zasedání 24. dubna. Zástupci města však uvedli, že jde pouze o formalitu a už nyní jsou připraveni stavbu zahájit.

Zároveň vnímají i jistý odpor, který se nyní kvůli dlouho projednávanému projektu zvedl. Nicméně si nemyslí, že by na osudu budovy mohl ještě něco změnit. „O poškození historické hodnoty stavby víme a samozřejmě nás to mrzí. Nicméně projekt vzešel z architektonického dialogu a získal všechna potřebná povolení,“ konstatoval náměstek primátorky Petr Maroš.