Zátkovo nábřeží v Budějovicích čeká změna. Zmizí auta a vrátí se kavárna Savoy

  8:54
Českobudějovická radnice chystá úpravy Zátkova nábřeží. Plánuje dostat lidi blíž k hladině Malše, odstranit auta a oživení slavné kavárny Savoy. V tomto roce by už mohly začít stavební práce. Celá akce se vyšplhá podle rozpočtu města až na 100 milionů korun.
Českobudějovické Zátkovo nábřeží u řeky Malše brzy projde celkovou rekonstrukcí...

Pohled na Zátkovo nábřeží, kde ve 30. letech minulého století bylo před...
V kavárně opět po mnoha letech hraje živá hudba, před ní si lidé pod slunečníky na předzahrádce vychutnávají kávu, jiní se zase procházejí po molu u hladiny řeky Malše. Taková je vize českobudějovické radnice, která plánuje proměnit a oživit Zátkovo nábřeží a obnovit zašlou slávu proslulé nárožní kavárny Savoy. Ta nahradí prodejnu sportu v přízemí domu. Jako první o návratu kavárny informoval Českobudějovický deník.

MF DNES se na úpravy, které výrazně promění celé nábřeží a podle plánů mají začít tento rok, podívala z několika úhlů.

1. Jak Savoy vidí město
Dům původně postavený ve stylu art deco s byty a prodejnou se sportovním vybavením je v majetku města. Ještě letos vedení Budějovic plánuje, že bude mít hotovou architektonickou podobu nové kavárny. Tím pádem také k polovině roku končí smlouva se současným nájemcem.

V centru Českých Budějovic chtějí u Malše postavit náplavku s kavárnami

„Přes zimu se chystáme vysoutěžit zhotovitele a příští jaro by začaly práce, aby do konce roku 2027 bylo hotovo,“ časuje první náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS) obnovení Savoye.

Proměna samotného Zátkova nábřeží začne už letos. Přibude tam náplavka, zřejmě i s kavárnou. Parkovat se bude jen na levém břehu. Z této části se pak stane pěší zóna. „Ulice Dr. Stejskala bude v souvislosti s úpravami nábřeží průjezdná jen na svůj konec, tedy k divadlu. Tranzit přes ni už nebude možný, protože na Zátkově nábřeží bude pěší zóna,“ dodává náměstek další změny v okolí divadla.

Je tak možné, že se na ulici zase vrátí typické korzo s kavárenskou předzahrádkou, kterou známe z dobových pohlednic. „Co přesně na nábřeží bude, v tuto chvíli nelze říci, protože architekty ohledně budoucí podoby Savoye chceme teprve vyzvat k předložení svých konceptů,“ přibližuje Maroš.

2. Pohled architekta
Podle Miroslava Vodáka, mimo jiné i člena Komise pro rozvoj metropolitní oblasti Českých Budějovic, je úprava nábřeží další projekt z koncepce Město a voda, který by měl zatraktivnit a zpřístupnit budějovické řeky a nábřeží.

Českobudějovické Zátkovo nábřeží u řeky Malše brzy projde celkovou rekonstrukcí a zklidněním dopravy. V nárožním domě by zase měla být kavárna Savoy. (4. února 2026)
Pohled na Zátkovo nábřeží, kde ve 30. letech minulého století bylo před kavárnou Savoy posezení.
„Jednak se bavíme o vytvoření samotné náplavky a za druhé se řeší obnova kavárny na jednom z nejexkluzivnějších nároží ve městě. Pozitivně hodnotím především plánované zklidnění dopravy na nábřeží a vytvoření kvalitního veřejného prostranství. Jako mírně kontroverzní a finančně náročnější vnímám posunutí nábřežní zdi. Tam mi přijde škoda, že se neposuzovalo více variant řešení,“ hodnotí budějovický architekt kroky města.

3. Co na to opozice
„Záměr rekonstrukce Savoye vnímám pozitivně,“ říká Tomáš Chovanec, lídr opozičního hnutí Občané pro Budějovice. Podle něj jde o potřebné zkvalitnění veřejného prostoru v mimořádně důležité lokalitě a celková proměna Zátkova nábřeží navazuje na už zmíněnou koncepci Město a voda.

„Tu jsme v minulém volebním období nastartovali. Zatím ale máme informace jen neoficiální z médií a sociálních sítí. Nikdo s námi záměr neprojednával, přestože je na stole už od léta loňského roku. Vítám deklarovaný závazek radnice zapojit veřejnost. Máme s tím dobré zkušenosti a chceme pohlídat, aby konzultace s občany nebyly jen formální,“ upozorňuje Chovanec.

Mamka mě tam brala na pohár, jako odměnu po vysvědčení. Pamatuju si dřevěné schody, starý jukebox a velké stoly s lavicemi.

Hynek Hladkýobyvatel Budějovic

4. Na Savoy se vzpomíná
Nárožní dům Savoy začali stavět před téměř sty lety. Od té doby platil za jedno z center společenského života v prvorepublikových Českých Budějovicích. A protože kavárna sídlila naproti divadlu, chodili sem přirozeně diváci i herci po představení.

Savoy navštěvoval například Jiří Císler, Karel Roden či zpěvák Michal Tučný. Ke klientele se řadili i politici. A podle nepsané tradice si tu prý dávali poslední společnou skleničku právě rozvedené páry.

„Bývávala to docela nóbl a exkluzivní kavárna, kde hrála živá muzika. Když se v pátek někam razilo, tak Savoy byl náš cíl. Nejdřív jsme šli k Haškovi do Malého pivovaru, a když tam bylo plno a u dveří nás vyhodili, tak jsme šli právě do Savoye. Na živou hudbu. Dole byl sál, nahoře v patře pak kavárna, ale tam jsem nechodil, protože byla moc drahá,“ vzpomíná s úsměvem budějovický patriot, sběratel a publicista Milan Binder.

„Budu jedině rád, když se Savoy podaří obnovit. Kavárna do toho domu patří a bylo mi líto, že zanikla. Nápad města je dobrá cesta,“ přidává Binder.

Jsme jako Benátky, ale řeky v Budějovicích potřebují prostor, říká architekt

Na slávu Savoye vzpomíná i mladší generace. Jako třeba 43letý Hynek Hladký. „Mamka mě tam brala na pohár, jako odměnu po vysvědčení. Pamatuju si dřevěné schody, starý jukebox a velké stoly s lavicemi. Z kavárny byl krásný výhled na řeku a samozřejmě tam měli ty nejlepší poháry,“ podotýká obchodní manažer z Českých Budějovic.

5. Historie slavného domu
Dříve na místě dnešních honosných nábřežních domů vedly městské hradby a například i takzvaná alej vzdechů, kam se chodili milenci schovávat a užívat si. O stavbu celého nárožního domu Savoy se postarala stavební firma Johanna Stepana. Podobně jako ostatní nové domy na nábřeží vznikl ve stylu art deco.

Stavět se začalo v roce 1927 a komplet hotovo bylo o tři roky později. Už 31. srpna 1929 ve 12 hodin kavárnu slavnostně otevřel Bedřich Klabačka, dlouholetý provozovatel Savoye.

Za totalitního režimu změnili tehdejší funkcionáři název Savoy na pro režim příhodnější název Bajkal. Kavárna však fungovala i nadále. Po velké rekonstrukci se v roce 1970 vrátil i název Savoy a v roce 1980 také předzahrádka. Kavárna v původním rozsahu přestala fungovat roku 1990, poté se využíval jen omezený prostor se dvěma okny, aby v roce 2000 Savoy zanikl úplně.

