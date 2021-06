Bikerka Nash si zkusila singltrek v Prachaticích. Novou trať pochválila

Stoupám po úzké lesní stezce vysypané štěrkem. Hrubý vzorek plášťů horského kola odhazuje drobné kamínky a já ukrajuji další metry z nového prachatického singltreku – speciální jednosměrné trasy pro horská kola. V pondělí ho slavnostně otevřeli a pozvali i jednu z nejlepších světových bikerek, prachatickou rodačku Kateřinu Nash, která tu tráví posledních pár dnů před odletem zpět do USA, kde žije.

„Je to pro mě velká čest a jsem moc ráda, že se takové věci daří dělat. O to víc mě těší, že singltrek vzniká v mém rodném městě,“ oceňuje Kateřina Nash předtím, než po přestřižení pásky společně vyrážíme do terénu.

Jsme tak jedni z prvních, kteří si mohou novou trať vyzkoušet. Nash jede asi dva metry před mým předním kolem a vůbec nevypadá, že by jí kopec dělal sebemenší problémy. Občas dozadu ke mně prohodí pár slov, když komentuje jednotlivé pasáže. Ostré zatáčky střídají delší rovinky lemované stromy, někdy je kmen až nepříjemně blízko řídítek.

„Je to vážně moc hezká a příjemná trať,“ hodnotí za jízdy a vypadá, že ji nová trasa baví. Singltrail je hodně členitý a první půlka vede prakticky jen do kopce. Naopak ve druhé části čeká na jezdce odměna v podobě technického sjezdu s klopenými zatáčkami a malými skoky.

Bude měřit devět kilometrů

Při plánování trasy využívali kopcovitosti zdejší krajiny. „Terén tu je na výstavbu takové tratě opravdu jako dělaný. Jsou tu výjezdy do kopce i technické sjezdy, zkrátka vše, co má dobrý singltrek mít. Navíc jsme blízko centra města, takže to sem návštěvníci mají relativně kousek,“ přemítá iniciátor celého projektu, místostarosta Prachatic Miroslav Lorenc. I díky jeho úsilí se podařilo 1,7 kilometru dlouhou trasu vytvořit.

Projekt tím však zdaleka nekončí. Do budoucna ji plánují výrazně prodloužit a celá trať by měla nakonec měřit přes devět kilometrů. S výstavbou dalších částí by se mohlo začít už příští rok.

„Celý prachatický singltrek pak bude mít tři části a povede z Černé hory směrem na Dubový vrch a mohl by se stát vyhledávaným cílem bikerů,“ předpokládá Lorenc. Už teď se Prachatice zařadí k místům na jihu Čech, která mají svůj oficiální singltrek. Další jsou v okolí Frymburka, u Lipna nad Vltavou a od letoška také v Táboře, kde se v lesoparku Pintovka kroutí 1,5 kilometru dlouhá trať pro horská kola.

Ve druhé polovině trailu na nás čeká technický sjezd. Mám z něj trochu respekt, a tak vyrážím z kopce trochu opatrněji než zkušená 43letá česká závodnice s pětadvacetiletou zkušeností na světové úrovni. V klopených zatáčkách a na malých skokáncích mi Kateřina Nash téměř okamžitě odjíždí a v místech, kde jezdec nabere větší rychlost, její náskok narůstá. Snažím se však držet tempo, ona se ohlíží a je vidět, že by trať sama projela ještě rychleji.

Pokud se však nesnažíte jet za pětinásobnou olympioničkou, není sjezd nijak náročný a zkušenější cyklista ho zvládne bez větších problémů. „Pro nabírání zkušeností s jízdou v terénu je to ideální,“ hodnotí Nash v cíli.