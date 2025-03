16:00

Kastelán Pavel Slavko spravuje hrad a zámek v Českém Krumlově již 36 let. Letos ho čekají hned dvě důležité akce – dlouho plánovaná obnova Horské zahrady nad Vltavou a zápůjčka vzácného zlatého kočáru do Rakouska. Sám má jasnou představu o tom, jak by mělo město naložit s náporem turistů.