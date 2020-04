Kasina se obávají krachu, bohaté Dolní Dvořiště by přišlo o miliony

Večer v nich bývala slyšet především němčina. Do kasin v Dolním Dvořišti přijížděli z druhé strany hranic skupinky kamarádů, zamilované páry i samotáři. Ti všichni tam nechávali peníze, které částečně každý rok míří i do rozpočtu obce. Ta je díky tomu jednou z nejbohatších v celém kraji. Jenže tohle postavení je nyní kvůli koronaviru v ohrožení.

„Situace je opravdu velmi špatná. Pro nás téměř kritická vzhledem k tomu, že hosté z Rakouska u nás tvoří 90 procent návštěvníků. Denně řešíme pouze jak nezbankrotovat a zachránit firmu,“ líčí Václav Lattner, jeden z majitelů Casino Imperator.

To kvůli uzavřeným hranicím a ekonomickým dopadům současné situace pravděpodobně přijde o velkou část zákazníků. „I když nám vláda dovolí otevřít, hranice zůstanou zavřené. To pro nás bude téměř stejně kritické jako teď,“ domnívá se Lattner.

Podle něj je aktuální stav neudržitelný.

„Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců a závazkům, které musíme platit, je pro nás situace dlouhodobě neudržitelná. Například musíme nesmyslně dál platit minimální fixní hazardní daň z technické hry. Ta v případě našeho kasina dělá čtvrtletně téměř 1,8 milionu korun. Nejsmutnější na tom je, že jen loni jsme odvedli státu na daních a odvodech téměř 150 milionů korun. Bohužel i přesto je pomoc od státu opravdu velmi slabá, téměř nulová,“ kroutí hlavou Lattner z kasina stojícího u Dolního Dvořiště, kde žije třináct set obyvatel.

Místním už soužití s několika kasiny nevadí i proto, že podniky stojí u hlavní silnice mimo obec. Zároveň si díky nim zvykli na bohatý rozpočet. „Ten se pohybuje okolo 80 milionů korun a příjmy z kasin v něm tvoří v průměru 50 až 60 milionů korun,“ vypočítává starosta Ivan Kůta.

Objem peněz se odvíjí od počtu herních zařízení či obratu kasin. „Za loňský rok by ta částka měla být standardní, to ještě fungovaly normálně. Jak to bude za letošek, vůbec netuším,“ uvádí starosta.

Podle něj je teď těžké odhadovat, kolik peněz přiteče do rozpočtu za rok 2020. „Nevíme, jestli ten příjem bude nižší, protože kasina platí daně státu a ten to přerozděluje. V tuhle chvíli nevíme vůbec nic. Musíme čekat, protože se všechno neustále mění. Jestli to na nás dopadne, tak to pocítíme příští rok,“ přiznává Kůta s tím, že díky finančním rezervám obec zatím aktuální investice nezastavila.

I on už ale od majitelů kasin slyšel významné obavy. „Mluvil jsem s nimi a bojí se toho, že tato situace bude trvat ještě několik měsíců. Mohlo by to znamenat, že skončí, protože teď nemají žádný příjem a jsou závislí na zahraniční klientele,“ popisuje.

Řešíme i ty nejhorší scénáře, říká majitel kasina

Václav Lattner potvrzuje, že omezení či ukončení provozu hrozí. „Samozřejmě se snažíme naši firmu v prvé řadě zachránit. Nežijeme však na růžovém obláčku a řešíme a připravujeme se i na ty nejhorší scénáře, tedy úplné ukončení provozu a bankrot firmy. Pokud hranice zůstanou zavřené déle než půl roku, nastane pravděpodobně jeden z nejčernějších scénářů,“ popisuje.

V takovém případě by Dolní Dvořiště přišlo o významný příjem, což by velkou část obyvatel mrzelo. „Je znát, že se to tady hodně změnilo. Obec je teď jednou z nejbohatších. Přináší to peníze a to je podle mě dobře,“ svěřil se v minulosti místní obyvatel Jiří Šindelář.

„Díky těm penězům vznikly nové byty či hasičská zbrojnice a její vybavení. Opravujeme kanalizaci, vodovod, silnice a chystáme další bydlení, o které je tady velký zájem,“ zmiňuje některé příklady starosta.

Problémy kasin souvisí v těchto dnech i s propouštěním. Velká část personálu žije právě ve Dvořišti a okolí. „Někteří jsou doma na 60 procentech platu a bojí se, že přijdou o práci. Další už si našli nějaké brigády, aby měli příjem,“ potvrzuje starosta.

Právě v Casino Imperator už na propouštění došlo. „Současná situace nás k tomu bohužel donutila. I když se nám to nikomu nelíbilo, tak jsme zatím menší část našich zaměstnanců museli propustit. Pár z nich šlo marodit. Zbytek zaměstnanců je v režimu kurzarbeit. Pokud se stav nebude zlepšovat, budeme nuceni propustit téměř všechny,“ dodává Lattner.