Kasárna Jana Žižky v Táboře mizí, místo nich vznikne park a hřiště

Plocha má rozlohu devět hektarů, bourací práce provádí vybraná firma Pragotrade na šesti z nich. Město jí předalo staveniště v lednu. Výsledkem bude rozlehlé zelené prostranství, které bude veřejně přístupné.

Cena zakázky je zhruba 5,5 milionu korun bez daně. Práce mají trvat půl roku.

K zemi půjde někdejší ubytovna přiléhající k ulici Kyjevská, zděné oplocení, budova bývalých skladů a pás garáží. Celkem to znamená jedenáct objektů.

Bývalé vojenské stavby firma rozebere či zbourá, panely vytrhá, materiál zčásti rozdrtí a odveze, zčásti ponechá na místě pro budoucí využití. Na likvidaci azbestových materiálů si musí zajistit povolení krajské hygienické stanice.

Na místě pak zůstane odhadem 10 tisíc kubíků nezávadné drtě. Poslouží pro vytvoření vln v terénu. Ty pak město nechá překrýt takzvanou geotextilií a zeminou, na kterou vysadí trávu. Areálem povede štěrková cesta, která naváže na Kyjevskou ulici a park u popraviště. Uprostřed vznikne hřiště na pétanque.

„Už letos v létě se obyvatelé mohou těšit na nový venkovní prosvětlený prostor,“ sdělil starosta Tábora Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Doplnil, že o budoucím využití území rozhodne urbanistický workshop.

Prostorem se v minulosti zabývala komise města a už v roce 2008 došlo i na ideovou soutěž na možnou novou podobu. „Po roce 2017 vše vyústilo také ve studii, která popisovala, co všechno by se v areálu dalo udělat. Řešila i demografii obyvatelstva a podobně,“ připomněl nedávnou historii Pavlík.

V části vyrostou bytovky

Část budoucí čtvrti vlastní soukromý investor, který v místě počítá s výstavbou bytů. Jednou z možností pro město do budoucna je, že nechá část areálu zasíťovat a poté se tam ve spolupráci s developerem rovněž pustí do stavby domů.

Součástí by pak byla i další občanská vybavenost, aby byla čtvrť plnohodnotná. To je však otázka nadcházejících zhruba pěti až patnácti let, kdy se mají Dvorce utvářet do konečné podoby.

Areál má i jednu citlivou část, kterou je popraviště a k němu přilehlý park. „Město důrazně nařídilo zhotoviteli, že pamětní desky obětem II. světové války musejí být chráněné dřevěným bedněním. Směrem k popravišti zůstane stát dva metry vysoký plot,“ upozornil Luboš Dvořák, mluvčí táborské radnice.

Zastupitel Jakub Smrčka (Jinak!) už dříve zmínil, že je potřeba se tomuto místu dál věnovat. „Domnívám se, že bychom se tím měli hlouběji zabývat, opatřit si například nezávislý posudek, který k pietnímu místu řekne více,“ uvedl Smrčka.

Zároveň s pracemi v bývalých kasárnách pak odbor životního prostředí povolil kácení náletových dřevin. U velkých stromů odborníci provedou bezpečnostní prořez.