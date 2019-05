Spolek oživí budějovická kasárna. Plánuje volejbal, promítání i kavárnu

Když kolem dnes lidé procházejí, většinou si rozlehlého areálu nevšímají, nebo nad ním zakroutí hlavou. Zčásti opuštěná Žižkova kasárna poblíž Mercury Centra v Českých Budějovicích by se teď ale právě díky místním mohla znovu probudit k životu. Docílit toho chce spolek Pomáháme sportem, kterému radnice pronajala část prostor.

Radní rozhodli, že spolek dostane do pronájmu část nádvoří a jednu z budov.

„Nic takového tady nemáme. Proto to rádi podpoříme, abychom vyzkoušeli, jestli se plány osvědčí. Myšlenka je inspirovaná řadou projektů, jako je například Kasárna Karlín v Praze. Funguje to tak, že se nevyužívané průmyslové objekty či areály po armádě promění v místa na kulturu, sport a další aktivity. To by měl být i tenhle případ,“ popisuje náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Radnici bude spolek Pomáháme sportem platit ročně symbolických 1 200 korun. Jeho předsedou je současný budějovický zastupitel Jan Mádl (Čisté Budějovice).

Mělo by to být hlavně místo pro lidi, říká šéf spolku

„Ve městech po Evropě i Česku už podobná kulturně-kreativní centra jsou. Teď chceme něco podobného nastartovat v Budějovicích. Areál je na velmi dobrém místě. Venkovní prostor chceme využít k promítání. Nebudeme ale konkurovat letnímu kinu, kde jsou na programu komerčnější filmy,“ přibližuje Mádl.

„Dál by tam bylo hřiště na plážový volejbal a menší horolezecká stěna. Máme teď jednání s různými spolky, které by se na tom mohly podílet. Uvidíme, jak rychle nám to půjde. Mělo by to být hlavně místo pro lidi,“ doplňuje.

Spolek bude mít k dispozici jeden z menších domů uprostřed areálu, kde by mohly vzniknout toalety a kavárna.

„Když to půjde, tak by si tam lidé mohli dát i něco k jídlu. Další budovy jsou ve špatném stavu, nebo je už nějakým způsobem využívá například odbor vnitřních věcí jako sklady. Budeme se snažit to rozjet co nejdřív,“ slibuje Mádl.

„Pokud to je dočasné řešení, dokud se nepohnou dlouholeté plány ohledně stěhování magistrátu, tak mi to připadá jako dobrý nápad. Podobné prostory se teď objevují po celé republice, hlavně pak v Praze. Myslím, že to je dobře vymyšlené. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Z tohohle pohledu jsem mírně skeptický, protože by to podle mě měl dělat člověk, který musí žít jen touhle věcí a má podobné zkušenosti. Záměr sám o sobě je ale dobrý,“ reaguje opoziční zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).

Majáles areál zaplní na tři dny

Už 20. května tady chce spolek uspořádat promítání, kde představí jasnější vizi, co se bude v areálu odehrávat. Lidé sem pak zamíří o majálesu, kdy se prostor otevře od 21. do 23. května.

„Na programu jsou koncerty, divadlo, filmové promítání, debata o kulturních prostorech a módní přehlídka. Jsme rádi, že můžeme tohle místo využít,“ říká ředitelka Budějovického Majálesu Sára Lučanová.

Areál u Žižkovy třídy je rozdělený na několik částí, které patří městu, Okresnímu soudu v Českých Budějovicích či celníkům. Co bude s vlastnictvím města, je zatím otázka. I proto chce radnice prostor prozatím alespoň nějak využít.

„Bereme to jako zkoušku. Když to bude fungovat, tak podpoříme další rozvoj. Uvažuje se o tom, že zde vznikne nový magistrát města. To je akce za více než miliardu, nicméně nijak akutně ji teď nepotřebujeme. Navíc musíme vyčkat, jak dopadne reforma státní správy, které se investice týká. Čeká nás období zhruba pěti let, kdy nebude jasné, jak to v téhle oblasti bude vypadat. Pak je zbytečné, aby areál chátral bez využití,“ dodává Vojtko.

O stěhování do areálu mluví několik let i okresní soud. Projektovou dokumentaci už má hotovou, nyní čeká na územní rozhodnutí a stavební povolení. To by mohl mít do konce tohoto roku. Ještě letos by pak chtěl soud hledat zhotovitele budovy pro veřejnost, která by vznikala zhruba dva až tři roky.