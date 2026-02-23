Pacienty přesun karet zaskočí. Musí o ně požádat na krajském úřadě

Autor:
  9:04
Zdravotní dokumentace pacientů se po konci působení lékařů ukládá na krajském úřadě. O její vydání je nutné požádat a kraj se potom postará o její předání do nově zvolené ordinace. Samotní lidé ji do ruky nikdy nedostávají, najít nového specialistu jim však může někdy trvat dlouho.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékaři stárnou, postupně zavírají své ordinace a odcházejí do důchodu. Když nemají nástupce, kterému by svou praxi předali, ukládá se zdravotní dokumentace jejich pacientů na krajském úřadě do doby, než si najdou novou ordinaci.

Zkušenost s tím má i Petra Dolejšová, jejíž oční lékařka před časem náhle skončila. „Všichni jsme byli zaskočeni, když se naše materiály objevily na krajském úřadě. To jsem netušila, že když lékař nemá nástupce, karta a veškerá dokumentace skončí v úschovně,“ řekla.

Nikdo jí neuměl poradit, jak se k materiálům dostat, proto se obrátila na zdravotní pojišťovnu. Dozvěděla se, že o dokumentaci musí písemně požádat na krajském úřadě. Vyplnila tedy potřebný formulář a kraj poté zařídil její předání lékaři. Původně se domnívala, že jí dokumentaci dají do ruky, když jsou v ní její údaje. Podle Jihočeského kraje se to však nedělá.

Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

„Žádost může podat pacient nebo jeho nový lékař. Ten ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Samotnému pacientovi se dokumentace nedává do ruky ani se mu neposílá, vždy pouze nově zvolenému lékaři,“ potvrdila mluvčí kraje Hana Dědičová. Žádost lze podat osobně na recepci či zaslat poštou.

Tuto povinnost ukládá zákon. Pokud nemá končící lékař nástupce, musí úřad dokumentaci převzít a do doby, než si pacienti zvolí nového lékaře nebo než mu materiály předají, jim zajišťovat jejich kopie v rozsahu potřebném pro zajištění poskytnutí zdravotních služeb.

Informace o nakládání s dokumentací mohou lidé najít na úřední desce kraje i místně příslušných obcí. „Dobu uchovávání určuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci. U ambulantních lékařů je to zpravidla pět let, u lůžkové péče pak víceleté uchování,“ dodala Dědičová. Po uplynutí lhůty dochází ke skartaci.

O očaře je nouze, skončil další

Na přelomu roku ukončil svou praxi oční lékař Zdeněk Hotový, který působil na českobudějovické Poliklinice Jih. Dokumentace jeho pacientů je nyní také na krajském úřadě. Hotového ordinaci roky navštěvovala Jitka Davidová, která si ho pochvalovala.

„Byl vždy hodný, klidný, milý. Když mi v létě řekl, že bude odcházet do důchodu, říkala jsem si, že to je velká škoda,“ popsala. Na preventivní kontroly chodí jednou za dva roky. Do té doby si musí najít jiného očaře, neví však o nikom, kdo by přijímal nové pacienty.

Tento problém ale neřeší pouze ona, o oční lékaře je v krajském městě nouze. Kapacity ordinací jsou aktuálně tak naplněné, že lidé hledají péči i v jiných městech v kraji. To potkalo i Alenu Schelingerovou, která v Budějovicích nemohla po přestěhování pět let specialistu sehnat.

Nakonec se jí to podařilo v Jindřichově Hradci. „Měla jsem štěstí, za měsíc už nebral nikoho,“ komentovala v listopadu pro MF DNES. Poukázala zároveň, že problém se netýká jen očních lékařů, což dokládala několikaměsíční objednací dobou na kožní oddělení.

V Písku upraví bývalou posilovnu na ordinace. Radnice chce přilákat zubaře

V hledání lékařů může pomoci zdravotní pojišťovna. Mluvčí VZP Viktorie Plívová uvedla, že pokud jejich pojištěnce odmítnou v některé ordinaci například z kapacitních důvodů, může se obrátit přímo na pojišťovnu se žádostí o zajištění péče.

Pojišťovna je v pravidelném kontaktu s poskytovateli péče, vyhodnocuje volné kapacity a podle toho směruje klienty. „Rozhodnutí, zda přijme pacienta do péče, je vždy na lékaři,“ upozornila Plívová.

Nedostatek lékařů se snaží kraj řešit a s VZP spolupracuje na dotačním titulu, který pomáhá chybějící lékaře přivést. Podle hejtmana Martina Kuby ale zrovna u očařů příliš úspěšní nejsou. „Není to ale tak, že bychom v nějakém oboru měli krizový problém,“ zmínil nedávno.

Pokud v kraji nově otevřou ordinaci, která tu chyběla, mohou lékaři dostat 900 tisíc na úhradu bydlení za pět let a 600 tisíc při příchodu na jih Čech. Do spolupráce se snaží zapojit i obce, které mohou nabídnout prostory.

Dědičová uvedla, že nástroj pomáhá přivést vybrané lékaře do vytipovaných částí kraje. „Čerpaný je zubními lékaři, ale i praktickými lékaři pro dospělé či napomáhá s personální stabilizací jihočeských nemocnic,“ vyjmenovala.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zařízení pro vysokorychlostní vážení bude na dálnici D3 mezi Táborem a...

Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova nebo skoro zastavují v Miličíně blízko hranic jižních a středních Čech. Na jihu Čech bude dálnice...

Pacienty přesun karet zaskočí. Musí o ně požádat na krajském úřadě

Ilustrační snímek

Zdravotní dokumentace pacientů se po konci působení lékařů ukládá na krajském úřadě. O její vydání je nutné požádat a kraj se potom postará o její předání do nově zvolené ordinace. Samotní lidé ji do...

23. února 2026  9:04

Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Vít Janda má na starosti tým lidí, který se na Olympijském festivalu v...

Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění...

22. února 2026  8:49

Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem....

Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v...

21. února 2026  22:01

Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)

Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní...

21. února 2026  10:24

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Lásku ke sportu chci předávat i na sítích, řekl Zabystřan na olympijském festivalu

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)

Týden po olympiádě proležel v posteli s chřipkou. Fyzická i psychická únava z hektických týdnů jeho tělo jednoduše přemohly. Alespoň na závěr Olympijského festivalu však Jan Zabystřan, český...

20. února 2026  15:35

Výpusti kazí vodu v lipenské přehradě, ukázaly odběry. Nejvíc u Frymburka

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Do lipenské přehrady přitékají splašky z neevidovaných a nepovolených výpustí. Nejhorší situace je okolo Frymburka. Potvrdily to výsledky odběrů, které provedlo Povodí Vltavy. Správci povodí...

20. února 2026  14:26

Architekti navrhnou, jak oživit Hrudkov, roky opuštěný areál plicní léčebny

V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují...

Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....

20. února 2026  9:19

Chlapcův prst uvázlý v díře nohy stolu otekl a nešel ven. Hasiči ho museli vyřezat

Chlapcův prst uvázl v jednom z otvorů stolu. (únor 2026)

Děti jsou neposedové a občas někam strčí ruku nebo nohu, protože to chtějí vyzkoušet. Těmito slovy komentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů čtvrteční kuriózní výjezd, při němž milevští...

19. února 2026

Jihočeské školy zůstávají v pozoru. Kvůli bezpečnosti mají vlastní systémy

Ilustrační foto.

V Českém Krumlově mají učitelé vlastní systém, jak reagovat v případě ohrožení. V Písku by ředitelé uvítali vrátného, město kvůli tomu připravuje projekt. Jihočeské školy nadále myslí na bezpečnost a...

19. února 2026  13:55

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vysáté peníze šly na luxusní telefon. Policie hledá podvodnici i muže, který ho vyzvedl

Objednaný mobil si v pražském obchodním centru vyzvedl neznámý muž.

Policisté z Veselí nad Lužnicí na Táborsku vyhlásili pátrání po důležitém svědkovi, který v pražském obchodním centru vyzvedl objednaný mobil v hodnotě 35 tisíc korun. Právě taková částka zmizela z...

19. února 2026  10:01

Loni pět pokusů o vraždu a stále víc falešných bankéřů, spočetla jihočeská policie

ilustrační snímek

Jihočeští policisté představili statistiku trestných činů za loňský rok. Bytařů ubývá, stejně tak vařičů drog. Naopak přibývá podvodníků, kteří se vydávají za bankéře či policisty a připravují lidi o...

18. února 2026  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.