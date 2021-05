Karavany by turisté mohli zaparkovat na Dlouhé louce, navrhují radní

„Zaznělo to například na konferenci Travelcon, jasně se tam ukázal nový trend karavanismu, proto jsme se rozhodli, že na to chceme zareagovat a vyčlenit místo, kde by turisté mohli zaparkovat své obytné vozy například jen na jednu noc a vyrazit si třeba do města,“ přiblížil náměstek primátora pro cestovní ruch Viktor Vojtko (STAN).

Stanoviště pro obytné vozy by mělo vzniknout na Dlouhé louce v místech, kde parkují kamiony, nedaleko obchodního domu Kaufland. Radní zatím projednávají podrobnosti, ale počítají, že by tam karavany mohly parkovat už na začátku hlavní turistické sezony.

Využít chtějí například toho, že na místě už je částečně vybudovaná infrastruktura. „Umístění stanoviště právě na Dlouhou louku se nabízí, protože základní infrastruktura už tam je, hned vedle je například WC, kousek je i obchod nebo třeba čerpací stanice,“ shrnul Vojtko.

Vše je navíc v docházkové vzdálenosti od centra a radní si tak slibují, že přilákají víc turistů do zdejších podniků. Chtějí tím podpořit restart turismu na jihu Čech.

Stanoviště na Dlouhé louce bude zatím však spíše provizorium, v budoucnu by ho mohl nahradit kemp.



„Hledáme i nějaké trvalejší řešení, protože městu opravdu chybí například nějaký kemp v blízkosti centra. Jeden tu v současnosti sice funguje v Českém Vrbném, ale to je daleko,“ uvedl Vojtko.

Fenomén karavanismu promluvil už do loňské turistické sezony na mnoha místech v Jihočeském kraji. Největší nápor turistů s obytnými vozy zažili například na Lipensku a Šumavě. Tam turisté doslova přehltili stávající možnosti stanovišť a na mnoha místech tak způsobili velké potíže.

Problémů, které s sebou cestování v karavanu přináší, si všimli například i na šumavské Kvildě, kde zaznamenali rekordní počty obytných vozů. Nejvíc jich tam přijelo letos v zimě a podle slov starosty Václava Vostradovského v obci způsobily nebývalý dopravní kolaps.

„Lidé parkovali své vozy doslova kde se dalo, nebo například vylévali své septiky do veřejných toalet, které přetekly a obec vše musela nákladně řešit,“ poukázal Vostradovský.

Na Lipensku někteří dokonce vylévali své toalety i do řeky. Přesto města i obce doufají, že pokud turistům nabídnou zázemí, stanou se pro ně dalším zdrojem příjmů.