Na další rozhlednu u Lipna chybí tři miliony, kraj projekt zastavil

Rada kraje proto projekt zastavila. Práce na místě vůbec nezačaly a hlásku využívají jen jedinci, kteří zdolávají konstrukci s rozpadlými nástupními žebříky jako horolezci.

Ačkoli do projektu už obec Loučovice společně s krajem vložily 800 tisíc korun, začátek stavby je v nedohlednu.

„My jsme kraji předali hotovou projektovou dokumentaci a darovali hlásku s tím, že z ní kraj udělá rozhlednu a my se o ni budeme starat. Vím, že kraj si dodělal prováděcí dokumentaci a má i stavební povolení, od podzimu však nemám žádné další informace,“ uvedl loučovický starosta Jan Kubík (ANO).

Přestavba věže, která je pozůstatkem protivzdušné obrany státu, na 25 metrů vysokou rozhlednu, měla začít loni. Místo leží v nadmořské výšce 951 metrů a kříží se tam několik turistických tras.

Jde o bývalé nepřístupné hraniční pásmo nad lipenskou přehradou. Lokalita je pro turisty atraktivní, pravá strana nejvýše položené české rekreační nádrže není tak zahlcená lidmi jako levá. Ačkoli hejtmanství už mělo v loňském rozpočtu vyčleněné na proměnu dva miliony korun a odbor životního prostředí připravil výběrové řízení na dodavatele, krajští radní celý projekt zastavili.

„Je to kvůli penězům. Počítali jsme s tím, že na stavbu dáme dva miliony. Jenže cena narostla až k pěti milionům poté, co statik řekl, že vyhlídka potřebuje bytelnější základy. Proto rada kraje nedoporučila vypsání soutěže a projekt jsme zastavili,“ sdělil náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

Na radě minulý týden byl právě on spolu s dalším náměstkem hejtmanky Jaromírem Novákem (ČSSD) pověřen k jednání s loučovickým starostou, zda by obec přidala peníze na spolufinancování stavby, která spadá do jejího katastru.

Je to docela překvapivý obrat, když byla původní dohoda jiná. „Z naší strany se spolufinancováním rozhledny nepočítáme. Domluva byla jasná. My jsme už navíc dali přes půl milionu do přípravy této akce,“ řekl starosta Kubík.

Místo s krásným výhledem

Současnou konstrukci musí nejdřív řemeslníci rozebrat, natřít a vmontovat do ní nové ocelové schodiště. Nahoře má přibýt nová plošina se zábradlím a zastřešením v části nad schodištěm.

„Je to unikátní lokalita a tip na pěkný celodenní výlet,“ podotkl Kubík. „Je to místo s úžasným výhledem do okolní krajiny těsně u hranic s Rakouskem. Spatřit je možné velkou část lipenské nádrže, zalesněný a krajinářsky velmi cenný hraniční hřeben Hvězdná - Jezevčí vrch - Studánky, severním směrem pak údolí Vltavy,“ popsal vedoucí krajského odboru životního prostředí Zdeněk Klimeš.

Místem prochází i cyklotrasy z Nové Pece do Vyššího Brodu a z Mnichovic do Dolní Drkolné. V těsné blízkosti se nachází na rozloze necelých 72 hektarů přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky, jež je zároveň součástí celoevropské sítě chráněných území Natura 2000.

„Je tu řada významných biotopů, od rašelinišť a rašelinných lesů přes vrchoviště až po kyselé smrčiny. Lokalita je domovem vzácných rostlin a živočichů, z evropského hlediska je nejzajímavější střevlík Menetriesův,“ upřesnil Klimeš.

Celá oblast je chráněná jako součást přírodního parku Vyšebrodsko, který zabírá rozlohu 84 kilometrů čtverečních. Rozhledna Kapličky se má stát součástí naučné stezky, která má představit turistům tuto cennou lokalitu a péči nutnou pro zachování přírodní rezervace.

„V souvislosti s evropským projektem Life tam budeme dělat úpravy směřující ke zlepšení vodního režimu, protože rašeliniště bohužel pomalu vysychá,“ dodal Klimeš.

V regionu jsou rozhledny a vyhlídková místa populární. Asi nejznámější je Stezka korunami stromů na Lipně.