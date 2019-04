Ze střední školy v Kaplici mizí po 66 letech gymnázium, nebyl o něj zájem

Letos se na kaplické gymnázium nehlásí žádný žák, před rokem škola dostala jen pět přihlášek do čtyřletého studia. Poslední oktaváni se tu se svými učiteli rozloučili po maturitě loni v květnu.

Dlouhodobý nezájem o gymnázium v příhraničním městě přiměl novou ředitelku školy k rozhodnutí nahradit ho atraktivnějším maturitním oborem pro deváťáky z této oblasti.

„Už několik let jsme neotevřeli žádný ročník gymnázia. Proto se ho chceme vzdát a nahradit jiným studijním oborem, který by víc vyhovoval potřebám v našem regionu,“ uvedla Zdeňka Lovčí, ředitelka Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice.

Záměr vyřadit čtyřleté i osmileté gymnázium v Kaplici z rejstříku škol a vyměnit ho za zápis nového oboru s maturitou už schválili krajští radní.

„Náhradním studijním oborem v kaplické střední škole má být Bezpečnostně právní činnost v denní formě vzdělávání. V kraji ho máme na dvou školách, a to v Budějovicích a ve Vodňanech. Obě jsou však soukromé, takže platí, že v Kaplici to bude poprvé na krajské škole a pro žáky bezplatné studium,“ popsal náměstek hejtmanky pro školství Zdeněk Dvořák.

Historie školy Jedenáctiletá střední škola v Kaplici vznikla v roce 1953. Dne 1. září 1969 nastoupili žáci do nové výuky, středoškolské studium bylo prodlouženo z tříletého na čtyřleté a škola se proměnila v humanitně zaměřené gymnázium. V roce 1990 byl otevřen první ročník obchodní akademie, která vznikla z původní střední ekonomické školy. V roce 2006 kraj kvůli úsporám sloučil obě střední školy s učilištěm.

Ředitelka kaplické školy už o jeho schválení jedná. „Předpokládám, že definitivní stanovisko budeme mít do konce kalendářního roku. Novinku s maturitou bychom chtěli otevřít v září 2020,“ řekla Lovčí.

Novou tváří školy je teprve od loňského listopadu a do konkurzu na jejího šéfa šla s cílem stabilizovat střední školství v Kaplici s učebními i maturitními obory.

„Nemá cenu ohlížet se zpátky, důležité je vymyslet, jak školu rozvíjet. Proto se soustředíme na zavedení nových předmětů na obchodní akademii, které budou víc reagovat na požadavky na trhu práce. Budou se orientovat nejen na logistiku, ale i na turismus,“ naznačila Lovčí.

Kromě obchodní akademie tu nabízejí šest učebních oborů, z nichž tři jsou na krajském seznamu těch podporovaných stipendiem. A budoucí strojní mechanici, tedy zámečníci, si mohou přijít už při studiu na slušné kapesné, když dosáhnou na krajské a zároveň firemní stipendium. O tyto učně má zájem i největší kaplická firma Engel, která si je připravuje ve svém učňovském středisku.

Radnice školu podporuje

„Jako kaplická firma chceme spolupracovat s kaplickou školou. Je to složité v tom, že se na zámečníky hlásí málo žáků. Přitom u nás to funguje tak, že jsou učni týden ve škole a další týden dělají praxi přímo u nás. Stará se o ně náš mistr odborného výcviku, letos tu máme ale jen dva prvňáky. Dostávají stipendium plus odměnu za docházku a přístup, přispíváme jim i na ubytování a stravu,“ sdělil vedoucí personalista společnosti Engel David Dědič.

Přestože kaplická střední škola patří kraji, podporuje ji také radnice. K nástupu do ní motivuje žáky stipendii. Všichni dostávají náborové příspěvky a ti pilní si mohou k vysvědčení přilepšit prospěchovým stipendiem.

„Pro rozvoj města je zásadní, aby tu byla střední škola s maturitními i učebními obory. Proto se pro ni snažíme dělat maximum. Je důležitá, protože umožňuje i vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin, pro které je složité platit dětem jízdné, případně ubytování v jiných městech,“ popsal kaplický starosta Pavel Talíř.

Letitou slabinou školy je její složitý a také už neplatný název. „Je to hybrid, který školu mezi lidmi znevažuje. I mé dcery se vyučující na vysoké škole ptali, kde si vlastně udělala maturitu,“ podotkl Talíř.

Přejmenovat školu doporučuje její ředitelce i vedoucí krajského odboru školství Hana Šímová. „Na jejím místě bych název školy změnila už teď. Rozhodně bych ho zjednodušila,“ řekla.