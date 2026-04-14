Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Autor:
  16:18
Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí až tříleté vězení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Co se zbylým betonem? V centru Českých Budějovic to někdo vyřešil dost svérázně. V blízkosti domu č.p. 23 neznámý pachatel vylil hmotu do kanálu, a poškodil tak kanalizační sběrač v délce 30 metrů.

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. (14. dubna 2026)
4 fotografie

Celková škoda je vyčíslena na více než 800 tisíc korun. „Policisté na případu pracují a žádají případné svědky, kteří by jim mohli poskytout jakékoliv informace o tomto skutku nebo pokud přímo viděli někoho, kdo vylévá betonovou hmotu do kanalizace,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Případní svědci mohou policisty kontaktovat na telefonním čísle 974 226 700 nebo přímo na lince 158.

Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Policisté událost řeší jako trestné činy poškození cizí věci a poškození obecně prospěšného zařízení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

14. dubna 2026  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.