Co se zbylým betonem? V centru Českých Budějovic to někdo vyřešil dost svérázně. V blízkosti domu č.p. 23 neznámý pachatel vylil hmotu do kanálu, a poškodil tak kanalizační sběrač v délce 30 metrů.
Celková škoda je vyčíslena na více než 800 tisíc korun. „Policisté na případu pracují a žádají případné svědky, kteří by jim mohli poskytout jakékoliv informace o tomto skutku nebo pokud přímo viděli někoho, kdo vylévá betonovou hmotu do kanalizace,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Případní svědci mohou policisty kontaktovat na telefonním čísle 974 226 700 nebo přímo na lince 158.
Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Policisté událost řeší jako trestné činy poškození cizí věci a poškození obecně prospěšného zařízení.