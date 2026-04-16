Ve středu krátce po půl deváté večer vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie do ulice Boženy Němcové, kde kvůli pokračujícím stavebním pracím platí zákaz vjezdu. Komunikace je kompletně rozkopaná až na podloží a průjezd pro osobní vozy je prakticky nemožný.
„Přesto se právě tudy rozhodla projet sedmapadesátiletá řidička. Strážníci ji zastihli ve společnosti oznamovatele, zatímco její vozidlo zůstalo bezmocně zaklíněné na kanálu,“ uvedla mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
|
Důvod jejího počínání nebylo složité odhalit. Žena byla na první pohled opilá a sama přiznala, že před jízdou vypila nejednu skleničku. Mezitím se ke strážníkům přihlásil i další svědek, kterého měla při ignorování zákazu vjezdu ohrozit.
Následně provedená zkouška pak ukázala 1,94 a napodruhé 1,96 promile alkoholu v dechu. „Strážníci ženu i celý případ předali pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky přivolaným policistům. Řidičku navíc čeká úhrada nákladů za odtah uvázlého vozidla,“ uzavřela mluvčí.