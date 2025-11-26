Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Autor:
  14:09
Nehoda kamionu převážejícího auta komplikuje od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Nyní je úsek u Libějovic úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení nákladu. Škoda je předběžně vyčíslená na šest milionů korun.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic. | foto: HZS Jihočeského kraje

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
6 fotografií

Kamion vezoucí nová auta havaroval ráno na rovném úseku silnici I/20 u Libějovic. Zůstal nakloněný v příkopu. Jen díky břízám, o které se opřel, neskončil převrácený na boku.

Příčinou nehody byl způsob jízdy, řidič nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky, která mohla být i namrzlá, protože na jihu střídavě prší a sněží.

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
6 fotografií

Šofér každopádně vyvázl bez zranění. Alkohol u něj policisté vyloučili. Předběžná škoda na kamionu a převážených vozech je šest milionů korun.

Vodňanská profesionální jednotka hasičů na místě řešila únik zhruba 100 litrů nafty a přečerpání asi tisíce litrů nafty z nádrží do sudů.

Řidič dodávky nepřežil střet s kamionem vezoucím auta, tah na Znojmo stál

Úsek je nyní úplně zavřený kvůli vyprošťování kamionu s návěsem a překládka převážených aut. Policisté na místě zajišťují objízdné trasy na Bavorov a Týn nad Vltavou a apelují na řidiče, aby dbali jejich pokynů a jeli s maximální opatrností.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikuje od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Nyní je úsek u Libějovic úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení nákladu. Škoda je...

26. listopadu 2025  14:09

Slyším příběh a skáčou mi náměty, líčí spisovatel Mrvík. Pokřtí nové povídky

Mrvík vydává druhou sbírku povídek.

První knihou si splnil klukovský sen. Budějovický autor Zbyněk Mrvík se svou prvotinou uspěl. Jeho sbírka povídek čtenáře bavila, a tak přidal další. Dílo s názvem A čeho se bojíš ty pokřtí tento...

26. listopadu 2025  12:28

Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Stanice Volary GPS: 48.9071736N, 13.8831719E

Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku...

26. listopadu 2025  9:23

U Sirkárny bude osmipatrový bytový dům. Město chce proměnu průmyslové oblasti

V okolí se plánují další bytové domy.

Rozvoji severovýchodní části Českých Budějovic bránilo ochranné pásmo kolem vysílače Českých radiokomunikací. Stavební úřad ho vloni v létě zrušil a developeři tam plánují stavět bytové domy. Jeden...

25. listopadu 2025  17:47

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Série vloupání do výdejních boxů. Mladíci kořist přeprodávali, zadržela je policie

Zloději vybrali několik desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě...

Policisté zadrželi tři mladíky, kteří uplynulý měsíc společně vykrádali výdejní boxy na Českobudějovicku. Vloupali se do desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 tisíc...

25. listopadu 2025  15:28

Budějovický rozpočet na rok 2026: začne stavba náplavky u Malše i noclehárny

Zátkovo nábřeží u Malše čekají velké úpravy. V první etapě na ně radnice uvolní...

České Budějovice se chystají příští rok investovat 1,3 miliardy korun i více. Bude to znamenat uzavírky, ale dostat se může i na Dům umění. Pokud radnice získá miliardový úvěr, pustí se do jeho...

25. listopadu 2025  9:29

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince

Sumce Fandu vrátili do Světa v Třeboni. Na cestě ze sádek do rybníka ho...

Bílý sumec Fanda se na zimu vrátil zpět do rybníka Svět v Třeboni na Jindřichohradecku. Vytáhli ho z něj zdejší rybáři při nedávném výlovu. Aktuálně je mu 28 let, váží 54 kilogramů a měří 280...

24. listopadu 2025  15:46

Rána jako z děla. Cestující popsala srážku u Zlivi, vlakem nějaký čas nepojede

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Šestnáctiletá Ema Faltýnová ve čtvrtek do Strakonic do školy nedojela. Seděla totiž v rychlíku, který se u Zlivi na Českobudějovicku srazil s osobním vlakem. S otřesem mozku a odřeninami skončila v...

24. listopadu 2025  11:14

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že...

Poznávají první ligu, do které se několik let snažili dostat. Rozhodně však nechtějí platit za prostého nováčka a rozpočtem i ambicemi se řadí přibližně do středu druhé nejvyšší hokejové soutěže....

24. listopadu 2025  10:32

U vařičů pervitinu našli i kola a zbraně. Věci jsou zřejmě kradené v cizině

Při domovních prohlídkách policisté našli i zbraně.

Sedm lidí zadrželi policisté při akci s krycím názvem Beránek. Táborští kriminalisté je sledovali několik měsíců kvůli podezření na výrobu a distribuci drog. Při domovních prohlídkách pak objevili...

24. listopadu 2025  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.