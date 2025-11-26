Kamion vezoucí nová auta havaroval ráno na rovném úseku silnici I/20 u Libějovic. Zůstal nakloněný v příkopu. Jen díky břízám, o které se opřel, neskončil převrácený na boku.
Příčinou nehody byl způsob jízdy, řidič nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky, která mohla být i namrzlá, protože na jihu střídavě prší a sněží.
Šofér každopádně vyvázl bez zranění. Alkohol u něj policisté vyloučili. Předběžná škoda na kamionu a převážených vozech je šest milionů korun.
Vodňanská profesionální jednotka hasičů na místě řešila únik zhruba 100 litrů nafty a přečerpání asi tisíce litrů nafty z nádrží do sudů.
Úsek je nyní úplně zavřený kvůli vyprošťování kamionu s návěsem a překládka převážených aut. Policisté na místě zajišťují objízdné trasy na Bavorov a Týn nad Vltavou a apelují na řidiče, aby dbali jejich pokynů a jeli s maximální opatrností.