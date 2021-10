Kamion pobořil stodolu se dvěma auty, hasiči ji zajišťovali celý den

Nehoda se stala ve středu po páté hodině ranní na silnici 155. Kamion jel od Strážkovic na Komařice. Řidič v klesání zřejmě nepřizpůsobil rychlost a vyjel mimo silnici, kde pobořil stodolu.

K zásahu vyjela jako první profesionální jednotka hasičů ze stanice Trhové Sviny, která po průzkumu upřesnila, že z kamionu se uvolnil převážený náklad a vysypal se na stodolu.

„Zničil jednu stěnu a narušil tak statiku celého objektu. Uvnitř byla zaparkovaná dvě auta. Velitel zásahu si vyžádal posilové jednotky především pro zajištění a stabilizaci budovy,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Do Řevňovic vyrazili profesionální hasiči ze stanic České Budějovice a Strakonice s technickým kontejnerem a kontejnerem určeným pro stabilizaci objektů a automobilová plošina. Následně byli povoláni dobrovolní hasiči ze Svatého Jana nad Malší, Borovan a Ledenic. Dorazil i statik, aby posoudil stav a bezpečnost budovy.

Bylo také nutné přeskládat vysypaný náklad. To, co zůstalo v kamionu, hasiči složili u stodoly. Náklad byl později přeložen do náhradního vozidla, které zajistil majitel.

„Dalším úkolem zasahujících jednotek byla stabilizace stodoly. Ve spolupráci se statikem bylo rozhodnuto o stržení jedné části. Zároveň přijela specializovaná firma k vyproštění a odtahu havarovaného kamionu,“ doplnila Matějů.

Okolo poledně začali hasiči s pomocí automobilové plošiny odstraňovat střešní krytinu a poté i části krovu. Členové dobrovolných jednotek postupně odklízeli sutiny a další materiál. Před 16. hodinou byl kamion odtažen a převážený materiál odvezen.

Po 17. hodině velitel zásahu podal zprávu, že stodola je částečně zajištěná a je stabilizovaná a pokračují odklízecí práce. Okolo 20. hodiny střechu finálně podepřeli. Objekt tak byl řádně zajištěný, což potvrdil statik.

Před 22. hodinou policisté obnovili provoz na komunikaci. „Škoda na kamionu, stodole a jejím vybavení byla odhadnuta na sedm milionů korun,“ upřesnila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.