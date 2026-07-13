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Na D3 havaroval kamion a převrátil se na bok, směr do Prahy je neprůjezdný

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  13:02

Kamion havaroval na 91. kilometru dálnice D3. | foto: Policie ČR

Na dálnici D3 na Táborsku havaroval v pondělí kolem poledne kamion. Pro zraněného řidiče vzlétl vrtulník záchranářů. Pruh na Prahu je dočasně uzavřený, policie odklání auta na objížďky.

Nehoda se stala na 91. kilometru ve směru České Budějovice – Praha. Kamion tam skončil převrácený na levém boku. Dálnice je nyní neprůjezdná ve směru na Prahu mezi sjezdem na Soběslav a Planá nad Lužnicí.

„Kamion z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a následně se převrátil,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová a dodala, že přesné příčiny nehody budou policisté dál vyšetřovat.

„Na místo vyjela posádka záchranářů a lékař z Tábora, aktivován byl také vrtulník letecké záchranné služby,“ sdělil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra s tím, že více informací doplní později, protože posádky jsou stále na místě.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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