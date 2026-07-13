Nehoda se stala na 91. kilometru ve směru České Budějovice – Praha. Kamion tam skončil převrácený na levém boku. Dálnice je nyní neprůjezdná ve směru na Prahu mezi sjezdem na Soběslav a Planá nad Lužnicí.
„Kamion z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a následně se převrátil,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová a dodala, že přesné příčiny nehody budou policisté dál vyšetřovat.
„Na místo vyjela posádka záchranářů a lékař z Tábora, aktivován byl také vrtulník letecké záchranné služby,“ sdělil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra s tím, že více informací doplní později, protože posádky jsou stále na místě.