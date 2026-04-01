Kamion s řepkou na D3 prorazil svodidla, další nehoda zavřela desetikilometrový úsek

První kamion havaroval ráno na kilometru 143,5 na úrovni obce Plav, kde dálnice D3 pozvolna stoupá od sjezdu za Roudným. Vůz jel směrem k Rakousku.
Řidič se zřejmě dostatečně nevěnoval řízení, kamion prorazil svodidla, vyryl hlubokou rýhu do svahu a pak se převrátil na bok. Řepková směs, kterou vezl, se vysypala z návěsu. Jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík doplnil, že šofér vyvázl bez zranění.
U nehody zasahovali profesionální hasiči z Českých Budějovic, Suchého Vrbného a dobrovolná jednotka z Velešína. Řešili únik provozních látek z nádrží a také asistovali u vyprošťování.
Krátce po poledni havaroval na D3 další kamion, tentokrát poničil středová svodidla na 150. kilometru.
„Příčinou je pravděpodobně mikrospánek řidiče. D3 směrem na Kaplici je uzavřena v úseku Roudné - Dolní Třebonín. Na objížďku vás navedou policisté,“ napsali policisté na síti X. Objízdná trasa vedla po silnici I/3. Omezení na dálnici mají skončit po 17. hodině.