VIDEO: Kamion předjížděl přes plnou čáru, srážce zabránily brzdy ostatních

Z videa je patrné, že při manévru na silnici I/20 u města Sedlice muselo osobní auto v protisměru téměř zastavit.



„V autě jeli mí rodiče, podle nich šlo opravdu o život. Kamion uviděli, až když vjeli na horizont, to už byl kousek před nimi. Museli to zadupnout,“ popisuje nebezpečný okamžik Kateřina Hauptová.

Podle ní střetu pomohl zabránit i řidič předjížděného kamionu, který v tu chvíli výrazně zpomalil. Díky tomu se druhý kamion stihl protáhnout mezi oběma vozy.



„Předjíždějící řidič tímto chováním ohrozil ostatní účastníky provozu. Video bylo předáno dopravním policistům ze Strakonic. Kolegové teď budou zjišťovat, o jaké vozidlo se jednalo,“ řekl mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Dodal, že řidiče se policisté pokusí vypátrat společně s vedením spediční firmy, které kamion patří.

Je to tu skoro každý den, říká autor videa

Podle Miroslava Chovance, jenž incident natočil z dalšího auta, se však podobných případů na silnici ze Sedlice do Písku stává mnohem více.

„Jezdím tudy denně a je to hodně nebezpečný úsek. Skoro každý den se tam objeví podobný řidič. Nedávno na nedalekém železničním přejezdu předjíždělo osobní auto náklaďák a museli jsme to kvůli němu strhnout do příkopu,“ říká Chovanec.

Šofér kamionu se bude ze svého jednání zpovídat před policií. „O výši trestu zatím nebudu spekulovat, ale podle vyjádření autora videa se měl řidič dopustit více přestupků, takže od toho se bude vše odvíjet. O výši trestu by v krajním případě mohlo rozhodovat až správní řízení,“ doplnil Matzner.