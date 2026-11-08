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Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

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  13:14
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Společná fotografie (listopad 2026)

Společná fotografie (listopad 2026) | foto: Michaela Dvořáková, František Fazekas

Do kalendáře se nechala vyfotit také osmatřicetiletá učitelka ze školky Klára...
Jednou z modelek byla i třicetiletá Dominika Račáková. Členkou vyšebrodského...
Dvanáct hasiček, dvanáct měsíců, fotografie a jeden společný cíl. Členky Sboru...
Dvanáct hasiček, dvanáct měsíců, fotografie a jeden společný cíl. Členky Sboru...
5 fotografií
Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a výtěžek z něj darují spolku, který nemocným dětem pomáhá. Dílo bude k mání od konce listopadu. Všichni, kteří se na jeho vzniku podíleli, pracovali bez nároku na honorář.

Dvanáct hasiček, dvanáct měsíců, fotografie a jeden společný cíl. Členky Sboru dobrovolných hasičů Vyšší Brod na chvíli vyměnily zásahy, tréninky a práci s mládeží za pózování před objektivem fotoaparátů. Výsledkem je kalendář pro rok 2027.

Před objektivem stanuly ženy ve věku od 25 do 56 let. Některé jsou členkami sboru teprve krátce, jiné u dobrovolných hasičů působí už dvě desetiletí. V běžném životě pracují jako zdravotnice, učitelky, podnikatelky, kuchařky nebo v technických profesích. Tentokrát je spojila nejen hasičská uniforma, ale také ochota vystoupit ze své komfortní zóny pro dobrou věc.

Společná fotografie (listopad 2026)
Do kalendáře se nechala vyfotit také osmatřicetiletá učitelka ze školky Klára Adamcová. Ve Vyšším Brodě žije patnáct let a oficiálně je členkou dobrovolných hasičů od roku 2024. (listopad 2026)
Jednou z modelek byla i třicetiletá Dominika Račáková. Členkou vyšebrodského sboru je téměř osm let. (listopad 2026)
Dvanáct hasiček, dvanáct měsíců, fotografie a jeden společný cíl. Členky Sboru dobrovolných hasičů Vyšší Brod na chvíli vyměnily zásahy, tréninky a práci s mládeží za pózování před objektivem fotoaparátů. Výsledkem je kalendář pro rok 2027. (listopad 2026)
5 fotografií

Výtěžek z prodeje kalendáře získá spolek Haima České Budějovice, který pomáhá dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám.

S myšlenkou přišel František Fazekas, ředitel TV Gimi. Původně očekával, že se k fotografování podaří přesvědčit jen několik žen. Nakonec se jich přihlásilo přesně tolik, kolik má kalendář měsíců. „Myslel jsem si, že se přihlásí čtyři, v lepším případě pět žen, které budeme různě kombinovat do jednotlivých měsíců. Nakonec mě ale příjemně překvapily a sešlo se jich přesně dvanáct. Přihlásit se mohla opravdu každá. Nezáleželo nám na věku ani na typu postavy. Chtěli jsme ukázat, že každá žena je krásná a na každé je něco, co dokáže zaujmout,“ popsal František Fazekas.

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Když s nápadem přišel, vyhecoval hasičku Kláru Adamcovou, aby vše probrala s ostatními a ženy reagovaly velmi pozitivně. „Navíc už dříve nad podobným nápadem členky a členové SDH přemýšleli. Rozhodující pro ně bylo, že mohou pomoci tam, kde je to potřeba. Pokud některá z žen měla obavy, po zhlédnutí výsledných fotografií se rychle rozplynuly,“ pokračoval Fazekas.

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Do kalendáře se tedy nechala vyfotit také osmatřicetiletá učitelka ze školky Klára Adamcová. Ve Vyšším Brodě žije patnáct let a oficiálně je členkou dobrovolných hasičů od roku 2024. Podílí se na organizaci kroužku mladých hasičů a založila také jeho kroniku, kterou pravidelně doplňuje. K hasičům ji přivedly její děti a manžel.

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„To, že prodej kalendáře pomůže vážně nemocným dětem a jejich rodinám, pro mě bylo největší motivací. Pokud existuje možnost alespoň trochu ulehčit dětem a jejich blízkým náročnou životní situaci, bylo to pro nás to nejmenší, co jsme mohly udělat,“ řekla Adamcová.

Jednou z modelek byla i třicetiletá Dominika Račáková. Vystudovala geodézii a pracuje jako snídaňová kuchařka v kavárně v Rakousku a členkou vyšebrodského sboru je téměř osm let. K dobrovolným hasičům ji přivedl manžel, dlouholetý člen a současný starosta sboru. Dominika zde působí jako kulturní referentka a vedoucí mládeže. „S fotografováním jsem souhlasila právě proto, že kalendář může pomoci tam, kde je to potřeba,“ doplnila Račáková.

Kalendář zachycuje dění v hasičském prostředí, techniku i jednotlivé části zásahového oblečení. Hasičky mohly ovlivnit oblečení, pózu i prostředí a žádná nemusela překročit hranici, za kterou by se necítila příjemně. „S každou ženou jsme pracovali samostatně. Chtěli jsme, aby na fotografii vynikla její ženskost, ale zároveň aby se cítila dobře a výsledek odpovídal její osobnosti,“ zdůrazňuje Fazekas.

K dostání bude v hotelu či íčku

Významnou roli při vzniku kalendáře sehrála fotografka Michaela Dvořáková. Při focení dokázala vytvořit uvolněnou atmosféru a pomohla ženám překonat počáteční nervozitu. Několik fotografií pořídil také František Fazekas.

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Tiskárna kalendář vyrábí za nákladovou cenu a výdaje spojené s jeho tiskem pomohli pokrýt partneři projektu. Kalendář bude možné od 29. listopadu zakoupit mimo jiné v turistickém informačním centru ve Vyšším Brodě a v Hotelu Šumava. Jedná se také o dalších prodejních místech, včetně několika míst v sousedním Rakousku.

Organizace Haima České Budějovice, která výtěžek převezme, pomáhá dětem s poruchami krvetvorby a hematoonkologickými onemocněními, mezi něž patří například leukémie. Podporuje malé pacienty léčené v dětské hematoonkologii Nemocnice České Budějovice i jejich rodiny. Získané prostředky využívá mimo jiné na nadstandardní vybavení oddělení a pomoc dětem během náročné léčby.

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