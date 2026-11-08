Dvanáct hasiček, dvanáct měsíců, fotografie a jeden společný cíl. Členky Sboru dobrovolných hasičů Vyšší Brod na chvíli vyměnily zásahy, tréninky a práci s mládeží za pózování před objektivem fotoaparátů. Výsledkem je kalendář pro rok 2027.
Před objektivem stanuly ženy ve věku od 25 do 56 let. Některé jsou členkami sboru teprve krátce, jiné u dobrovolných hasičů působí už dvě desetiletí. V běžném životě pracují jako zdravotnice, učitelky, podnikatelky, kuchařky nebo v technických profesích. Tentokrát je spojila nejen hasičská uniforma, ale také ochota vystoupit ze své komfortní zóny pro dobrou věc.
Výtěžek z prodeje kalendáře získá spolek Haima České Budějovice, který pomáhá dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám.
S myšlenkou přišel František Fazekas, ředitel TV Gimi. Původně očekával, že se k fotografování podaří přesvědčit jen několik žen. Nakonec se jich přihlásilo přesně tolik, kolik má kalendář měsíců. „Myslel jsem si, že se přihlásí čtyři, v lepším případě pět žen, které budeme různě kombinovat do jednotlivých měsíců. Nakonec mě ale příjemně překvapily a sešlo se jich přesně dvanáct. Přihlásit se mohla opravdu každá. Nezáleželo nám na věku ani na typu postavy. Chtěli jsme ukázat, že každá žena je krásná a na každé je něco, co dokáže zaujmout,“ popsal František Fazekas.
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Když s nápadem přišel, vyhecoval hasičku Kláru Adamcovou, aby vše probrala s ostatními a ženy reagovaly velmi pozitivně. „Navíc už dříve nad podobným nápadem členky a členové SDH přemýšleli. Rozhodující pro ně bylo, že mohou pomoci tam, kde je to potřeba. Pokud některá z žen měla obavy, po zhlédnutí výsledných fotografií se rychle rozplynuly,“ pokračoval Fazekas.
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Do kalendáře se tedy nechala vyfotit také osmatřicetiletá učitelka ze školky Klára Adamcová. Ve Vyšším Brodě žije patnáct let a oficiálně je členkou dobrovolných hasičů od roku 2024. Podílí se na organizaci kroužku mladých hasičů a založila také jeho kroniku, kterou pravidelně doplňuje. K hasičům ji přivedly její děti a manžel.
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„To, že prodej kalendáře pomůže vážně nemocným dětem a jejich rodinám, pro mě bylo největší motivací. Pokud existuje možnost alespoň trochu ulehčit dětem a jejich blízkým náročnou životní situaci, bylo to pro nás to nejmenší, co jsme mohly udělat,“ řekla Adamcová.
Jednou z modelek byla i třicetiletá Dominika Račáková. Vystudovala geodézii a pracuje jako snídaňová kuchařka v kavárně v Rakousku a členkou vyšebrodského sboru je téměř osm let. K dobrovolným hasičům ji přivedl manžel, dlouholetý člen a současný starosta sboru. Dominika zde působí jako kulturní referentka a vedoucí mládeže. „S fotografováním jsem souhlasila právě proto, že kalendář může pomoci tam, kde je to potřeba,“ doplnila Račáková.
Kalendář zachycuje dění v hasičském prostředí, techniku i jednotlivé části zásahového oblečení. Hasičky mohly ovlivnit oblečení, pózu i prostředí a žádná nemusela překročit hranici, za kterou by se necítila příjemně. „S každou ženou jsme pracovali samostatně. Chtěli jsme, aby na fotografii vynikla její ženskost, ale zároveň aby se cítila dobře a výsledek odpovídal její osobnosti,“ zdůrazňuje Fazekas.
K dostání bude v hotelu či íčku
Významnou roli při vzniku kalendáře sehrála fotografka Michaela Dvořáková. Při focení dokázala vytvořit uvolněnou atmosféru a pomohla ženám překonat počáteční nervozitu. Několik fotografií pořídil také František Fazekas.
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Tiskárna kalendář vyrábí za nákladovou cenu a výdaje spojené s jeho tiskem pomohli pokrýt partneři projektu. Kalendář bude možné od 29. listopadu zakoupit mimo jiné v turistickém informačním centru ve Vyšším Brodě a v Hotelu Šumava. Jedná se také o dalších prodejních místech, včetně několika míst v sousedním Rakousku.
Organizace Haima České Budějovice, která výtěžek převezme, pomáhá dětem s poruchami krvetvorby a hematoonkologickými onemocněními, mezi něž patří například leukémie. Podporuje malé pacienty léčené v dětské hematoonkologii Nemocnice České Budějovice i jejich rodiny. Získané prostředky využívá mimo jiné na nadstandardní vybavení oddělení a pomoc dětem během náročné léčby.