V budějovickém Kabinetu dávají šanci nábytku, který by skončil ve sběru

Nesourodá záplava skříní, knihoven, polic, postelí, stolů, židlí i křesel. V prostorném skladu v budějovické Vrbenské ulici s nápisem Kabinet na vchodových dveřích uvidíte nábytek, který sloužil třeba půlstoletí jedné rodině, vedle zánovního kancelářského vybavení.

Všechny věci tady čekají na nové majitele. Kabinet CB je re-use centrum, kde nábytek a další předměty dostávají nový vzhled i funkci. Místo toho, aby skončily ve sběrném dvoře, se dočkají znovupoužití, což je české označení pro rozšířený anglický termín re-use.

„Zpočátku jsem dostávala nabídky od lidí, že mají něco, čeho se chtějí zbavit, ale může se to ještě hodit někomu jinému. A opačně se na mě zase obraceli lidé, kteří něco potřebovali, ale nikdy se ta nabídka nesetkávala s poptávkou,“ připomíná Dana Kalistová začátky malého komunitního projektu, který odstartoval před čtyřmi roky.

Proto si pronajala malý sklad v centru krajského města a začala sbírat věci pro klienty neziskových organizací. Ale záhy se jí začaly hromadit přebytky, protože jí někteří lidé dávali kompletní vybavení bytu.

„Přibývalo i organizací, které po nás ty věci chtěly, a přestali jsme stíhat. Tehdy jsme pracovali jako tým dobrovolníků a měli půjčené auto. Když se otevřela možnost získat dotaci na otevření sociálního podniku, šli jsme do toho, uspěli a od loňského ledna fungujeme jako sociální podnik,“ líčí zakladatelka re-use centra.

Zaměstnává osm lidí, většina z nich je znevýhodněna na trhu práce – buď jsou s duševním či fyzickým handicapem, nebo pečují o děti a potřebují skloubit práci s rodinou.

Zatímco Dana Kalistová má na starosti obchod a administrativu, její manžel Michal je provozním garantem podniku. Sám je zručným truhlářem a zároveň má na starosti lidi v dílně.

Dobrodružnější než věci do skladu přivézt je dostat je zpátky do oběhu. Největším odběratelem je Nábytková banka, která vybavuje sociální byty. Některé kusy řemeslníci v dílně renovují, případně jim dávají modernější vzhled. Dalším odbytištěm je tak e-shop, na který dává Kabinet CB kousky, jimiž vybavuje domácnosti, ale i kavárny.

„A zároveň učíme lidi v kurzech, aby si nábytek sami renovovali. Kvůli covidu jsme je bohužel museli pozastavit,“ říká Kalistová.

Na budějovické re-use centrum se obrací také stále víc společností, které se chtějí zbavit kancelářského nábytku.

„Velké firmy často mění vybavení po dvou letech, ty věci jsou netknuté, velmi kvalitní a nám přijde škoda je vyhodit. Anebo jsou to firmy, které se stěhují do jiného města a náklady za stěhovací služby se jim nevyplatí. Místo toho si koupí nový nábytek a nám přenechají ten původní,“ vysvětluje Kalistová, která pak nabízí kancelářský nábytek začínajícím podnikatelům.

V budoucnu by ráda otevřela v Budějovicích prodejnu, kde by si mohli lidé levně koupit jednotlivý kousek nebo vybavení celého bytu. A zároveň sní o spojení s firmou, s níž by mohli dělat znovupoužitelně i elektroniku.