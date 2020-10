Na Pražské třídě zastřeší zastávku MHD, u Juvelu přidají více zeleně

„Lidem sloužil. Taky jsem byla zvyklá se tam schovat. Snad postaví něco podobného,“ přála si v červenci 45letá Klára Michalová při pohledu na chátrající přístřešek, který v létě zmizel z Pražské třídy v Českých Budějovicích.

Před několika dny vedení radnice oznámilo, že její přání částečně splní. Zveřejnilo předběžnou vizualizaci plochy vedle rušné ulice. Počítá s opravenými chodníky, zelení a novou krytou zastávkou.

„Původně část veřejnosti volala po tom, že se přístřešek musí zachovat. Když ale zmizel, řada lidí názor změnila. S tím pracoval i vítězný ateliér ellement architects. Návrh je vzdušný a zároveň funkční,“ myslí si náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

V první fázi se mají řešit chodníky a celkově povrchy od Koldomu po IGY. „Součástí toho bude i kompletní úprava prostoru zastávky. Vznikne tam přístřešek pro cestující, kteří budou čekat na městskou hromadnou dopravu,“ popisuje Lavička, podle kterého dojde také na proměnu zeleně v okolí chodníku.

„Zároveň bychom chtěli trochu více otevřít pomník Pařížské komuny, který se dosud tak trochu schovával,“ uvádí Lavička.

Návrh zlínské společnosti u odborné komise složené z architektů i politiků uspěl v konkurenci tří dalších. Jeho současná podoba ale není definitivní. O dopracování budou s ateliérem dál jednat zástupci radnice. „Čeká nás také důležité setkávání s majiteli přilehlých objektů. S některými už jsme se bavili,“ přidává Lavička.

„To území je složité právě z pohledku majetkových vztahů. Město dokáže opravit chodníky a zastávku, ale zásahy do přilehlých budov je nutné projednat s jejich majiteli. Proto porota hledala návrh, který je možné dopracovat s jednotlivými soukromými vlastníky. Věříme, že dojde ke vzájemné shodě,“ přidává architekt a předseda komise pro architekturu a územní rozvoj Miroslav Vodák (OPB).

Zástupci Budějovic proto budou nyní diskutovat s jednotlivými vlastníky. Podle Lavičky by mohl být definitivní návrh hotový do tří měsíců. Odhad investice je nyní 14 až 15 milionů korun bez daně.

„Chceme jednotlivé prvky zasadit do toho území správně a neničit ho. Po dokončení návrhu nás čekají projekční práce. Odhadovat samotnou stavbu se bojím. Byl bych rád, kdyby se tak stalo příští rok, ale promluvit do toho mohou i stavební povolení,“ tuší Lavička.

V další etapě by mělo dojít na vybudování konstrukce, která sjednotí stavby mezi zastávkou a Koldomem. „Nebyl by to přístřešek, ale jakési spojení těch budov,“ dodává.

Vylepší náměstíčko u Juvelu

Prostor pod bývalým přístřeškem ale není jediným místem na Pražském sídlišti, který se má proměnit. Tuto městskou čtvrť navrhli před 50 lety známí architekti Ladislav Konopka a Alois Hloušek, již počítali i s tím, že bude mít své malé lokální centrum.

To je v severní části u dvou oblíbených restaurací. Jenže po půlstoletí už je náměstíčko u Juvelu značně opotřebované, a tak se město rozhodlo, že ho obnoví. Do proměny přispěli svými nápady i samotní obyvatelé. Zájem byl velký. Zapojily se skoro tři stovky lidí formou online dotazníku či další přímo při veřejném setkání na místě.

„Ten zájem nás moc potěšil. Nápady zapracujeme a ještě letos se chystáme vyhlásit soutěž o návrh nové podoby. Musíme vyřešit nejen potřeby a přání obyvatel, ale také zásobování pro tamní podnikatele v pěší zóně,“ vysvětluje náměstek primátora Lavička, který má na starosti mimo jiné územní rozvoj či architekturu a urbanismus.

Odhad je takový, že jen úpravy prostoru budou stát zhruba dvacet milionů korun. „Všemu ale budou předcházet ještě rekonstrukce sítí pod zemí, které jsou v dost špatném stavu. To budou další náklady,“ dodává. Pokud bude vše postupovat dobře, tak se začne na obnově náměstíčka pracovat v roce 2022.

„Máme to tu rádi, my si dáme pivo a děti si hrají. Líbí se mi, že tu nejezdí žádná auta. Už jsme o plácku a jeho proměně se známými mnohokrát mluvili. Chtělo by to nahradit zastaralou a poničenou dlažbu, dokázal bych si uprostřed představit lavičky, nějaké dětské prolézačky, zeleň. Když je hezky, Juvel opravdu žije a byla by škoda tento prostor neupravit, aby žil ještě víc,“ uvedl jeden z tamních obyvatel Luděk Randák.

Pomohlo by podle něj třeba i pořádání menších trhů či divadelních představení.

Vedení města počítá s tím, že v místě přidá vodní prvky, vybuduje přístřešky a přidá další lavičky, koše i zeleň. Rozhodně je potřeba vyměnit povrch. Je už v hodně mizerném stavu a při dešti a sněžení pro některé dokonce nebezpečný a kluzký. Na tom se při nedávné debatě shodla většina přítomných obyvatel.

Lidé by na místě chtěli zachovat pěší zónu, funkčnost a vzdušnost prostoru tak, aby sloužil všem věkovým kategoriím. Přejí si také přímé napojení na nedalekou cyklostezku. Jejich podněty se stanou podkladem pro projektovou dokumentaci.