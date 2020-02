Zničená jurta i solární panely, vítr napáchal v lesní školce škodu za milion

Okolím Třísova se rozléhá zvuk motorových pil. Vichřice totiž kromě hasičů, záchranářů a energetiků zaměstnala i partu dobrovolníků. Ti se od dnešního rána snažili odstranit popadané stromy v areálu místní lesní školky. Jeden z nich dopadl přímo na jurtu, kde se při běžném školním dnu nachází až 35 dětí.

„Díky prázdninám tu naštěstí nikdo nebyl. Dostáváme včas varování o silném větru, v takovém případě výuku v jurtě rušíme,“ vysvětluje Petr Novotný, předseda spolku Doma v lese, který lesní školku poblíž Třísova provozuje.

Celé dopoledne neúnavně pobíhá mezi všemi dobrovolníky a koriguje jejich práci.

První mladíci s motorovými pilami se na dvorku školky začali scházet už okolo deváté hodiny ranní a prakticky okamžitě se pustili do díla. „Budeme muset ještě některé další stromy shodit. Teď se ale zaměřujeme na to, co zatím popadalo. Musíme tu v první řadě udělat nějaký pořádek,“ dodává Novotný.

Pomoci přišli lidé i ze vzdálených koutů a různých profesí.

„Dneska jsem měl díky prázdninám volno, tak jsem se rozhodl, že přijedu na pomoc. Dozvěděl jsem se od předsedy, co se tu stalo, tak jsem neváhal a vyrazil sem. Počítám s tím, že budu s dodávkou odvážet nábytek a jiné věci, které se podařilo zachránit,“ říká dobrovolník Petr Kratochvíl, který je učitelem v jedné z českobudějovických škol.

Jeho kolegům s pilami se mezitím podařilo odstranit korunu borovice, která zasáhla a prakticky téměř zničila jurtu, která měla v průměru asi sedm metrů. Díky tomu se mohly dovnitř dostat učitelky, které začaly okamžitě sčítat škody. Kostra jurty je z jedné strany úplně polámaná, což odnesla i část vybavení školky.

„Musíme jurtu kompletně rozebrat a zjistit, co všechno ještě budeme moci použít. Všechno teď tedy stěhujeme pryč a sčítáme škody. Nová jurta stojí okolo 700 tisíc korun, celkové škody ale určitě přesáhnou milion korun,“ podotýká místopředsedkyně spolku a provozovatelka školky Adéla Kučerová s tím, že nejhorší práce by měly být do čtvrtka hotové.

Škody v lesích Podle prvních odhadů poničil silný vítr v šumavském národním parku 50 tisíc krychlových metrů dřeva. Přesnou výši škod po pondělní a úterní kalamitě lesníci v terénu stále zjišťují. Podle lesnického přepočtu to znamená 50 tisíc stromů. Jde tak o přibližně stejný rozsah škod, které na podzim 2017 způsobil orkán Herwart. Vojenské lesy hlásí škody 150 tisíc kubíků, převážná část je na Šumavě. Nejvíce postiženou oblastí je vojenský újezd Boletice na Šumavě s okolím, kde větrné poryvy poničily asi 100 tisíc kubíků dříví. Mapování škod komplikuje mimo jiné to, že na řadě míst se stále pracuje na zpřístupňování lesních cest, které jsou zapadané polámanými stromy.



Velké škody napáchal vítr také na přilehlé venkovní učebně, na kterou padl další ze stromů. Celá konstrukce sice vydržela, což se nedá říci o několika solárních panelech umístěných na střeše stavby. „Bohužel k tomu musíme připočíst také poničenou králíkárnu, sociální zařízení a několik prvků venkovní zahrady,“ jmenuje Kučerová.

V dopoledních hodinách se přímo na místě sešla asi dvacítka převážně mladých mužů a žen, kteří se na pomoci podíleli. Velká část z nich se o události dozvěděla díky facebookové výzvě, kterou spolek umístil na svůj profil. „Překvapila nás velká vlna zájmu a ochoty. Výzvu jsme na stránky umístili v pondělí večer a očekáváme, že se tu za celý den objeví až čtyřicítka lidí,“ vysvětluje Kučerová a dodává, že v době prázdnin a dovolených ji takové číslo překvapilo.

Ani taková pohroma však dvojici provozovatelů neodradila od výuky v lesní školce. „Je to samozřejmě velká smůla a doufáme, že jurtu budeme mít do několika týdnů zpátky. Musíme ještě pokácet pár stromů v těsném okolí, ať snížíme riziko podobné události na minimum. Snad budeme na jaře na výuku připraveni,“ doufá Kučerová, která společně s Novotným provozuje podobnou školku nedaleko Srubce a Svobodnou základní školu v Libníči.