Stavět nové otáčivé hlediště za zahradou je podvod na divácích, říká Thoma

Kdy jste byl naposledy jako divák na otáčivém hledišti?

To už je několik let. Na čem to bylo, už si nevzpomenu.

Ptám se proto, jestli si dokážete užít představení, nebo spíš pozorujete nedostatky současné konstrukce, chátrající Bellarii...

Samozřejmě, že koukám, kde mi vadí sloup nebo že něco stále více chátrá. To je profesionální deformace. Když jsme s manželkou na dovolené, tak když jako archeologové vidíme díru v zemi, jdeme se podívat, jestli je tam něco zajímavého.

Spor o otáčivé hlediště Současná konstrukce svým vzhledem už od roku 1994 narušuje zámeckou zahradu v Krumlově, která je se zámkem a centrem na seznamu UNESCO. Scéna pro 644 diváků má jen dočasné kolaudační rozhodnutí. Otáčivé hlediště každý rok navštíví okolo 55 tisíc diváků. Tržby ze vstupného jsou významným zdrojem pro Jihočeské divadlo, které zde hraje představení. Pozemek spravují památkáři. Vlastníkem konstrukce je město České Budějovice. Naposledy se uvažovalo o stavbě scény za zdí zahrady, nyní je ve hře opět varianta nové točny na stávajícím místě. Památkáři mají na doporučení ministra kultury prodloužit nájem do roku 2025.

Poslední čtyři roky se mluvilo o přesunu hlediště za zahradu, kde by vznikl divadelní trakt. Na poslední schůzi komise ale ministr kultury rozhodl o ponechání scény na současném místě a o změně podoby. Jak moc vás toto rozhodnutí překvapilo?

Co nový ministr, to jiný názor. Já se kauzou otáčivého hlediště zabývám přes 12 let a už mě to skoro straší ve snu. Mě spíš překvapilo, že se dlouho ladila obnova na stávajícím místě. I zástupkyně UNESCO po návštěvě ve zprávě konstatovaly, že samotná konstrukce není důvodem k zařazení Krumlova na seznam světového dědictví v ohrožení. Ale je potřeba, aby vlastník scény připravil všechny kroky k tomu, aby točna vypadala jinak a splňovala současná kritéria. Už jsme s památkáři dohadovali výšku, počet míst, ozvučení, osvětlení. A najednou to v roce 2014 vzalo obrat o 180 stupňů a objevila se točna za zahradou v takzvaném divadelním traktu. Že jsme se vrátili do roku 2014, může být určitým zadostiučiněním. Výsledkem ale je, že není ani nový koncept a na starém není hnuto.

Jaké jsou tedy aktuální kroky?

Je potřeba dotáhnout do konce výběr organizátora mezinárodní architektonické soutěže. Ten bude spolu s vyhlašovatelem, městem České Budějovice, připravovat složení poroty a podmínky.

Divadelní trakt měl podporu památkářů, ředitele Jihočeského divadla, byl mu nakloněný i bývalý náměstek primátora Jaromír Talíř. Není škoda, že projekt, na kterém se po dlouhé době dokázaly shodnout skoro všechny strany, půjde k ledu?

Nepřijde mi, že divadelní trakt měl podporu na všech stranách. Jediná platná usnesení i společná prohlášení Budějovic, Krumlova a kraje se týkají zachování točny na stávajícím místě. Když to zjednoduším, tak na nic jiného není razítko památkářů a ani politická deklarace.

Ředitel divadla Lukáš Průdek upozorňuje, že za zahradou se dá postavit točna až pro 1 200 lidí s moderním zázemím, tím pádem by byly větší i výnosy. Nová scéna na současném místě zase zvyšuje náklady na provoz nebo demontování mimo sezonu. Není to ekonomicky chyba?

Otec otáčivého hlediště, scénograf Joan Brehms, to připravil sice menší, ale vybral si toto místo cíleně. Je to nejlepší prostředí, má genia loci. V dalším vývoji se točna stále zvětšovala. Současná není hezká, to je bez diskuse, ale pořád drží původní místo. A najednou ji přesuneme za zahradu mimo památkovou rezervaci. Tvrdit potom někomu, že provozujeme otáčivé hlediště v zahradě, je podvod na diváky.

A co zázemí na současném místě? Památkáři chtějí letohrádek Bellaria obnovit a mít zde prohlídkovou trasu. Pro herce ani hudebníky už zde nebude místo.

Kolem zahrady je vyhlášené ochranné pásmo. Na jednu stranu památkáři říkají - postavme hypermoderní stavbu za zdí, ale už nikdo neupozorňuje, že památkářům vadily i přízemní objekty mimo park, které měly sloužit jako zázemí rekonstruované točny. Všechny pokusy o změnu územního plánu skončily na nesouhlasných stanoviscích orgánů státní správy. Památkáři sledují jediný cíl. Dostat točnu ze zahrady a podle mě jsou kvůli tomu ochotni udělat cokoliv. Nakonec skousnout i to, že by se přistavovala nějaká nová část parku, o kterou by se nemuseli starat.

A neplní oni jen to, co je jejich úkolem? Chrání cennou barokní zahradu, jejíž střed hyzdí současná točna.

Já být šéfem památkového ústavu, tak se chovám stejně.

Ale zpět k zázemí...

… já nejsem architekt. Ti si dnes dokážou poradit s lecčíms. Těžko ale můžete nutit nějakou hvězdu, aby letěla s vykasanou sukní dlouhým tunelem, zjevila se u starého dubu a začala tam ve skvělé formě něco předvádět. Jestli pan ředitel divadla od projektu za zahradou očekává, že mu umožní špičkové předvádění, tak já se ptám, proč mají Budějovice financovat stavbu hlediště mimo zámeckou zahradu?

Podle průzkumů mají s přesunem ze zahrady problém hlavně Jihočeši. Návštěvníci z okolí i zahraničí odpovídají, že popojdou v Krumlově klidně i dál.

Kdyby byla točna jinde, tak je otázkou, jestli by tam přišli. Co když po dvou letech zjistí, že to s Krumlovem nemá nic společného?

Oni tam jedou hlavně kvůli zážitku z představení, ne?

Je to spojení výjimečnosti místa a zážitku. Zpravidla jedou s předstihem, aby si prohlédli zámecký areál i Krumlov. Přesun je obrovský risk. Jestli si diváci chtějí užít jen moderní technický a divadelní zážitek, tak může stát točna kdekoliv v kraji.

Peníze v rozpočtu města České Budějovice na stavbu nové točny aktuálně nejsou…

Stavba by se uskutečnila až ve výhledu třeba pěti let. Úspěchem tohoto volebního období by bylo, kdyby se povedlo dovést do konce soutěž. V roce 2013 jsme v rozpočtu města na ni počítali se 6,5 milionu korun. Teď se jedná o prodloužení nájemní smlouvy od památkářů do roku 2025.

Kdybych se vás zeptal před 20 lety, kdy jste pracoval jako archeolog a nebyl jste v politice, jakou variantu byste preferoval?

Já bych řekl, že je to hnusné, ale že se to dá přestavět. Je to o geniu loci, to je nejvyšší hodnota točny.

Hitem otáčivého hlediště v Českém Krumlově jsou dinosauři:



Nyní je na stole také stavba nové budovy Jihočeského divadla na Mariánském náměstí v Budějovicích. Vy jste příznivcem?

Je to poslední příležitost postavit v centru moderní budovu. Budějovice mají jako jedno z mála měst čtyřsouborové divadlo. Je to velká finanční zátěž, ale pokud se chceme tvářit jako metropole, tak to k městu patří. A historicky má Mariánské náměstí souvislost, vybouraly se tu domy pro stavbu divadla a pokládal se tam i základní kámen.

Kdyby tam sídlila i Jihočeská filharmonie, podílel by se na stavbě i kraj. Náklady se odhadují až na jednu a půl miliardy.

Záleží na zadání. Nadační fond divadla poptal projekční kancelář. Ta ve studii řekne, co všechno budova musí obsahovat, jaké zázemí a sály, na kolik vyjde provoz i celková investice. Podle příslibu by projekt šel finančně na třetiny – město, kraj, stát. Potom to není tak úplně nereálné. Kdyby tam fungovala i filharmonie, tak by to mělo provozní efekt pro budovu. Daly by se tam dělat větší koncerty, společenské akce.

Třetím velkým kulturním tématem Budějovic je KD Slavie. Rada města pod vaším vedením cílila k dostavbě. Poslední čtyři roky bylo ve hře uzavření koncesní smlouvy, kdy by zájemce dům opravil a 15 let provozoval. Co je teď na pořadu dne?

Koncesní smlouva už je minulostí. Dnes je politická shoda, že se Slavie bude v tomto období rekonstruovat. Jde o malou přístavbu směrem k budově Jihočeského muzea, kde by bylo technické zázemí a rozšířil by se sem hlavní sál. Rekonstrukce by měla nabídnout větší komfort, dva sály nad sebou. Dále to má umět pokrýt potřeby klubové scény.

Jak?

V Budějovicích nejsou prostory, kde by se klubový život mohl odehrávat. Tento dům byl na to původně stavěný. Měl by uspokojit spolkové aktivity. Tím nemyslím, aby se tam scházely štrikující babičky a šachisté. Formou sdílených prostor by tam mohly být pravidelné aktivity. Musí se také opravit celé okolí. Zajímavou výzvou je zkultivovat přístup k řece. Tak bude znít zadání. Podle malé zakázky oslovíme tři až pět ateliérů, které na základě ideového návrhu ukážou projekt. Potom by následovalo vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci a dostavbu.

Nechcete před obnovou aspoň oživit letní parket?

Nejde jen o oživení venkovního prostoru. Když se bavím s lidmi, kteří v posledních letech Slavií prošli a dělali zde dramaturgii, tak každý řekne, že do toho nepůjde. Potřebují mít jistotu časové kontinuity, alespoň dvouletou, aby mohli připravit kvalitní program. Když letos začneme projektovat, příští rok může být vydané stavební povolení a v roce 2021 můžeme začít stavět. Dnes dáváme garanci jen do konce roku. V pravém křídle teď funguje hudební klub, provozovatel má nájem jen do června. Prodloužíme ho, protože se do toho nikdo jiný nehrne. Opravit venkovní lavičky problém není. Větší obnova kromě běžné údržby ale nemá smysl. To se udělá až s velkou rekonstrukcí.