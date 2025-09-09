Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

  9:24
Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

Dvě stovky bytů se chystá do konce roku dokončit na bývalém tankodromu v českobudějovické čtvrti Čtyři Dvory soukromý investor a majitel pozemku – společnost JTH z Teplic. V těchto dnech dodělala hrubou stavbu.

Domy vznikají na atraktivním místě s občanskou vybaveností a na pozemcích, kde před rokem 1990 manévrovaly vojenské tanky z přilehlých bývalých kasáren. Stojí za Hokejovým centrem Pouzar mezi sídlišti Vltava a Máj.

V sousedství plánuje krajské město už od roku 2020 postavit vlastní domy se 300 byty. Některé i pro nízkopříjmové zájemce.

Pět budov je propojených společným technickým podlažím se sklepy a garážemi.
Domy stojí na místě, kde dřív bývalo vojenské cvičiště.
V sousedství stojí Hokejové centrum Pouzar.
Soukromý projekt domů nazvaný Byty 4 Dvory na pozemku o ploše 1,4 hektaru je podle stavebníků unikátní. Tvoří ho jeden samostatný bytový dům a pět dalších budov propojených společným technickým podlažím se sklepy a garážemi.

Neobvyklá je technologie stavby. Na přízemní betonové prvky navazují bloky z cihel. Podle odborníků jsou příčky zvukově izolované nejmodernějším materiálem, který zaručuje klidné bydlení. Další bonus jsou výhledy do krajiny a okolní vybavenost včetně parku, hřiště, stadionu a obchodů. Dostupné jsou rovněž základní a mateřská škola.

Chráněnou krajinu mezi sídlišti promění za 140 milionů. Ale postaví tam i byty

V samostatném komornějším domě bude pouze 15 bytů, v těch dalších celkem 196 různě velkých jednotek. Každá má balkon nebo terasu. Investor plánuje celý blok doplnit o vzrostlé stromy a keře.

„Druhý objekt je neobvyklý konstrukcí. První nadzemní a podzemní podlaží propojuje všech pět obytných sekcí, jeho stropní deska se stane společnou terasou se zelení,“ ukazuje stavbyvedoucí Libor David.

Kolaudaci prvních bytů plánuje investor ke konci roku, už teď jich má 90 procent prodaných. Jejich ceny jsou pod celostátním průměrem, kolem 100 tisíc korun za čtvereční metr.

Celý areál má splynout s okolní přírodou, která sousedí s evropsky významnou lokalitou kolem Vávrovských a blízkých Vrbenských rybníků. Ty jsou ptačí rezervací a oblíbenou lokalitou pro vycházky obyvatel přilehlých sídlišť.

Spor ve vedení radnice

Směrem k Vávrovským rybníkům západně od propojky Husovy třídy a ulice M. Horákové přitom umožňuje upravený územní plán další výstavbu stovek bytů. Dohromady s budoucími městskými bytovými domy tak vzniká na bývalém vojenském cvičišti nová čtvrť pro tisíce obyvatel.

Právě umožnění soukromé výstavby poblíž rybníků úpravou územního plánu vyvolalo na budějovické radnici rozkol v koalici. Loni ji na protest proti politice ODS opustili Piráti a oslabili tím vládnoucí většinu. Podle nich město neoprávněně spekuluje s pozemky na okraji cenné přírodní rezervace.

V Českých Budějovicích ztrácí koalice nadpoloviční většinu. Opouštějí ji Piráti

Hejtman Martin Kuba (ODS) k tomu upřesnil, že díky určité směně pozemků mezi městem a společností JTH Jaroslava Třešňáka může kraj tuto evropsky významnou lokalitu lépe revitalizovat a urbanisticky řešit. Už začal s odbahňováním Vávrovských rybníků. Navíc soukromý investor přistoupil podle hejtmana k určitým kompromisům.

Ačkoliv v 90. letech plánovalo město v této lokalitě coby příjemce armádních pozemků rozsáhlou výstavbu zahradního města charakteristického nízkými domy a občanským vybavením, projekt se kvůli financím nezdařil. Dalšími neuskutečněnými záměry bylo vybudování koncertního a kongresového centra Rejnok, které navrhl zesnulý architekt Jan Kaplický, nebo sportovní haly, vodního světa či hospice.

Budějovice rozšíří oblíbený park, podnikatel u něj plánuje byty

Městský projekt Bytový dům 4 Dvory začal vznikat za minulého vedení radnice v roce 2020. Mělo jít původně o 150 až 200 malometrážních bytů. Část z nich měli získat lidé s nižšími příjmy.

V průběhu pěti let, kdy záměr prošel architektonickou soutěží a pokusy o získání dotací, se vize zásadně změnila. Podle náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) bude mít blok 320 bytů spíše větších rozměrů, které chce město nabízet vlastníkům nebo nájemníkům veřejně potřebných profesí, jako třeba lékařům.

Radnice už má stavební povolení a příští rok chce zahájit výběrové řízení na zhotovitele a vlastní stavbu. Investici podpoří bankovní úvěry. V současnosti vlastní krajské město 1 800 bytů zatímco v roce 1990 jich bylo desetkrát víc.

9. září 2025  9:24

