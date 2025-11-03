Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium

Fotogalerie 2

„V roce 1993 jsme nakoupili počítače, byla to velká novinka, učili jsme základní věci jako textový procesor, později třeba to, jak založit mailovou adresu,“ vzpomíná Josef Musil. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  15:00
Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v kolektivu. Mně osobně je smutno, když jdu kolem školy a vidím děti na lavičce, koukají do obrazovek a nebaví se spolu,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podle šestašedesátiletého Josefa Musila jsou děti dnes citlivější. Zůstávají však stejně hravé a soutěživé jako v době, kdy on nastoupil na post ředitele.

Dokázal byste říct, v čem se děti za těch 34 let nejvíce změnily?
Poslední dobou se začínají objevovat následky uvolnění ve výchově. Třeba psychické poruchy. My to pak musíme řešit. Například když máme děti na táboře, 24 hodin denně. A dívka se vzbudí v noci s panickou atakou, tak s tím musíme pracovat. Tohle dřív nebylo. Děti jsou hodně na internetu, mobilu, my jsme si hráli venku. A já to dávám trošku za vinu těm technickým novinkám. Děti jsou potom nesoustředěné. A někdy i z domova v tomto smyslu zanedbávané. Rodiče jim sami dají tablet, aby od nich měli pokoj.

Už se nejezdí pod stan. Nikdo by neměl zájem.
Na naší základně letních táborů máme pramice, kánoe, ale museli jsme koupit rafty, paddleboardy, máme zde wi-fi. Protože vývoj jde dopředu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Recidivista na statku zneužil kozu. Možná jsem trochu sexuálně vyváděl, přiznal

Neobvyklý případ musejí v těchto dnech řešit policisté ze Strakonic. Majitel menšího hospodářství nedaleko Radomyšle se na ně obrátil s tím, že někdo přepadl a pravděpodobně i znásilnil jeho kozu. To...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium

Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v...

3. listopadu 2025

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  8:56,  aktualizováno  13:21

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

3. listopadu 2025  11:13

Pozor na vtipy, varuje. Při práci na hodinových strojcích nesmí vyprsknout smíchy

Jeho záběr je široký. Zvládne opravit vše od malých dámských hodinek až po věžní hodiny. A to je Miloš Dvořák z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku původně elektromechanik. Letos oslavil v plné kondici...

2. listopadu 2025  11:39

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

1. listopadu 2025  9:25

Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez...

1. listopadu 2025  8:34

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Našli i klokana bez hlavy. Úhyn zvířat u zámku nebyl trestný čin, uzavřela policie

Podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku nebyl podle policie trestným činem. Bývalí zaměstnanci si stěžovali, že zvířata hladověla nebo dostávala...

31. října 2025  14:23

Opilec za volantem stihl ujet na ráfku 20 kilometrů, než ho zastavili policisté

Přes dvacet kilometrů zdolal opilý řidič s poškozenou pneumatikou, která se po cestě roztrhala, takže jel jen po ráfku, než ho zastavili policisté v Českých Budějovicích. Šestašedesátiletý šofér...

31. října 2025  11:04

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

31. října 2025

Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

30. října 2025  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.