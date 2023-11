Na jih Čech dorazilo v létě více turistů než před covidem, zájem mají Němci

Více než 807 tisíc. Tolik návštěvníků dorazilo od července do září do Jihočeského kraje. Návrat turistů do regionu potvrzují statistiky, ve kterých je znát nárůst o 63 tisíc lidí oproti stejnému období v loňském roce. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se zároveň jedná o vyšší návštěvnost oproti předcovidovému roku 2019.

„Návštěvnost v letní sezoně poprvé překonala výsledky z předcovidového roku 2019. Počet příjezdů byl vyšší o tři desetiny procenta a počet přenocování překonal rok 2019 o 2,3 procenta. Letošní počty ubytovaných Čechů byly o více než sedm procent vyšší než před čtyřmi roky,“ uvedl ředitel odboru cestovního ruchu ČSÚ Pavel Vančura.

Velkým zájmem o jihočeský region překvapili především Němci. Po sečtení účastníků organizovaných zájezdů i soukromých skupin pracovníci ČSÚ napočítali bezmála 50 tisíc lidí. Je to nejvyšší návštěvnost jižních Čech z Německa za poslední roky.

Počty turistů

v jižních Čechách ve třetím čtvrtletí rok 2023

Češi 631 454

cizinci 175 946

celkem 807 400 2022

Češi 613 882

cizinci 129 933

celkem 743 815 2019

Češi 576 603

cizinci 228 446

celkem 805 049 Pozn.: V letech 2020 a 2021 cestování ovlivnil covid.

Zdroj: ČSÚ

V roce 2022 to bylo 38 tisíc, před covidem o pět tisíc méně. Tentokrát nepatrně přibylo Rakušanů s 21 tisíci hosty. Stabilní zájem si nadále drží Slováci.

I přes rostoucí zájem různých národností obyvatelé jižních Čech v červenci, srpnu a září nejčastěji potkávali české turisty. Přijelo jich 631 tisíc, což je nárůst o 18 tisíc.

Mohla k tomu mimo jiné přispět kampaň Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), která začala v druhé polovině léta. „Šest vybraných tvůrců obsahu na sociálních sítích postupně zavítalo do jižních Čech, aby vždy po dobu pěti dnů objevovali známá i méně oblíbená místa v jednotlivých turistických oblastech a o svých zážitcích informovali sledující na svých online kanálech,“ popsal projekt s názvem 6x5 z jižních Čech na druhou Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Budějovicko.

Na propagaci míst se podílela například herečka Michaela Tomešová nebo fotografka Tereza Menclová. Na sociálních sítích speciální příspěvky oslovily téměř 3,5 milionu uživatelů.

„Podařilo se nám zacílit na rodiny s dětmi v různém věku, bezdětné páry, ale také sólo dobrodruhy. Pokryli jsme i možnost, kdy cestují dvě různé generace společně,“ sdělil Polanský.

Tchajwanci místo Číňanů

Počet přenocování hostů v hotelech, penzionech a kempech dosáhl ve třetím čtvrtletí tohoto roku celkem 2,3 milionu nocí. To je podobné číslo jako za loňské léto. Zahraniční turisté si při výletech na jihu Čech většinou zaplatili ubytování na dvě noci. Češi v regionu v průměru zůstávali o noc déle. Nejdelší dovolené však podle statistik volili Nizozemci se čtyřmi noclehy.

Jako výjimečnou hodnotí uplynulou sezonu z hlediska počtu pobytů budějovický hotel Zvon. „Přes léto jsme měli z osmdesáti procent obsazeno, což je dobré. Před covidem v roce 2019 jsme drželi výborné výsledky, se kterými je letošek srovnatelný. Návštěvnost nás opravdu překvapila,“ řekl ředitel hotelu Zdeněk Novotný.

Přibližně polovinu prodaných pokojů obsadili německy mluvící hosté. „Přijelo k nám více Rakušanů než Němců. Za pokoj průměrně zaplatili dva tisíce korun. Díky tomu, že jsme ubytování schopni prodat za více peněz, máme lepší klientelu,“ přiblížil Novotný.

Od začátku pandemie covidu, který výrazně ovlivnil cestování hlavně v letech 2020 a 2021, je citelná proměna příjezdů z asijských zemí. Číňané, kterých v létě 2019 dorazilo do regionu na 55 tisíc, už téměř nejezdí. Letos jich přicestovalo dva a půl tisíce. Místo Číňanů však tento rok začali ve velkém jezdit tchajwanské zájezdy, a to v celkovém počtu 11,6 tisíce turistů.

Návrat Asiatů ovlivňují různé faktory. „Počet návštěvníků z Číny je závislý na tamní vnitropolitické situaci a na pravidlech pro vycestování. U ostatních asijských zemí nyní způsobuje určitá omezení pomalejší nárůst počtu leteckých spojů,“ vysvětlil před časem vedoucí zahraničního oddělení JCCR Ondřej Flemr. Dodal, že se JCCR soustředí kromě Tchaj-wanu také na propagaci regionu v Jižní Koreji, odkud v poslední době přijíždí větší počet návštěvníků.