Školy na jihu Čech nevědí, čím budou za týden testovat své žáky

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) totiž v první polovině minulého týdne oznámila, že ve svých skladech už nemá žádné testy pro školy, a vláda v tendru žádného dodavatele nesehnala. Krajský úřad už navíc všechny dodané testy rozvezl.

„Školy je mají k dispozici a teoreticky by jim měly stačit do 10. května. Některé střední školy ale mají další problém s tím, že musejí zajistit testy i uchazečům, kteří přijdou na přijímací zkoušky. Je tedy jasné, že takový počet nebude na delší dobu ani zdaleka stačit,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Zároveň připomíná, že ministerstvo zdravotnictví se snaží, aby si školy musely testování zajišťovat zcela samy. „S tím ale jako kraj zásadně nesouhlasíme. Vysoutěžit je musí SSHR,“ dodává náměstek.

Bude to drahé, obávají se školy

Ministerstvem zamýšlené varianty se hrozí i jednotlivé školy, které se obávají hlavně vysokých nákladů na testování. Ty společně se zajištěním dalších protiepidemických opatření výrazně zasahují do jejich rozpočtů.



„Pro nás je to obrovská částka, která by se měsíčně vyšplhala do desítek tisíc korun, s takovými náklady jsme původně vůbec nepočítali,“ podotýká Tamara Vojtěchová, ředitelka ZŠ Protivín na Písecku.

V tuto chvíli by jí nestačily ani záruky ministerstva zdravotnictví, že jde jen o přechodné řešení. „Pokud řeknou, že nám tyto náklady zpětně uhradí, nemůžeme to brát nijak vážně. V tu chvíli je to pouhý slib. Bohužel zatím nemáme žádné informace o tom, co dělat, až nám testy dojdou,“ doplňuje ředitelka.

Testy by její škole měly vydržet do konce týdne, stejně jako v kaplické ZŠ Školní na Českokrumlovsku, kde by při troše štěstí zvládli žáky otestovat ještě příští pondělí.



„Podařilo se nám vybudovat menší rezervu, a to hlavně díky absentujícím žákům. V žádném případě nás to ale nespasí, pokud brzy nedostaneme další testy,“ upozorňuje ředitel Pavel Petr, podle něhož by nákup testů způsobil v hospodářství školy velké problémy.

Požádají o pomoc město

Sám se plánuje obrátit na město s žádostí o pomoc alespoň na přechodnou dobu, než SSHR doplní své zásoby. „Uvidíme, jestli na to budou mít kapacity, to by nám výrazně pomohlo, protože na vládu a její zpětné kompenzace se v žádném případě spolehnout nemohu. Podmínky z její strany se neustále mění,“ vysvětluje Pavel Petr s tím, že se nechce spoléhat ani na rodiče.

„To musíme zajistit jako škola. Rodiče toho už tak mají až nad hlavu a nechceme je kvůli neschopnosti ministrů perzekvovat. Vycházíme s nimi velice dobře a umožňujeme jim být i přímo u testování. Nerad bych to kazil tím, abych na ně apeloval, aby si kupovali testy ze svého,“ potvrzuje Petr.

Právě pomoc rodičů je naopak jedním z možných řešení pro protivínskou ZŠ, která má s testy od rodičů vlastní zkušenosti. „Asi bychom je zkusili o takovou pomoc požádat, je to jedna z cest, kudy se můžeme vydat. V každé třídě máme pár žáků, kterým rodiče kupují vlastní antigenní testy. Ještě ale počkáme, jak to s tendrem dopadne,“ nechce předjímat ředitelka Vojtěchová.