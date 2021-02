Lyžařské areály na Šumavě jsou připravené spustit provoz lanovek

Posledního zákazníka ostříhala těsně před Vánocemi. Od té doby Liběně Michalcové z Písku nezbývá než čekat na rozvolnění vládních opatření. Od pondělí by ale svůj kadeřnický salon mohla opět otevřít. Pokud vydrží čtvrteční rozhodnutí o neprodloužení nouzového stavu.

„Situaci budu sledovat, a když otevřeme, budu dodržovat nutná hygienická opatření. Chci chránit sebe i své klientky. Je důležité, aby měli u mě dobrý pocit a nemuseli se bát přijít,“ vysvětluje Michalcová.

Otevřít chtějí i majitelé obchodů na jihu Čech, kteří dosud nesměli mít své kamenné obchody v provozu. „Jsme připraveni do toho od pondělí jít, pokud se ukáže, že to i přes momentální chaos bude možné. Musíme si jen dát pozor, abychom nezačali s prodejem v obchodě v rozporu s nařízeními,“ říká Lenka Pokorná, majitelka budějovické prodejny s hudebninami Melodie Voříšek.

1. Sport a volný čas

Nejistota panuje také u všech jihočeských vnitřních sportovišť, kde čekají na konečný verdikt. S přípravami na znovuotevření začalo i vedení Sportovních zařízení města České Budějovice, která spravují plavecký a zimní stadion nebo sportovní halu.

„Jsme ve velmi složité situaci, protože nevíme, co se do případného konce nouzového stavu může stát. Přesto se ale připravujeme na obnovení provozu,“ líčí ředitel Tomáš Novák. Podle něj je však téměř jisté, že se situace nevrátí do běžného režimu. „Určitě bychom i tak zavedli nutná hygienická opatření,“ dodává Novák s tím, že plavecký bazén by byl přístupný už v úterý nebo ve středu.

S velkou nadějí na případný konec nouzového stavu hledí provozovatelé šumavských lyžařských areálů. Navíc od pondělí začnou jarní prázdniny v okresech České Budějovice a Český Krumlov. Na Zadově by se lanovka a vleky mohly od příštího týdne rozjet. Podle ředitele střediska Luďka Sásky by se tím mohly zmírnit katastrofální dopady nucené přestávky.

Podobně situaci vnímají i na Lipně, kde se už nyní začínají připravovat na pondělní restart. „Musíme ale počítat s tím, že se situace může ještě dramaticky změnit. Vše ale směřujeme k pondělnímu otevření za dodržení všech hygienických opatření. Je to pro nás otázka přežití, protože jsme dosud nedostali žádné vládní kompenzace,“ upozorňuje mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová.

2. Kultura

Naopak zcela jistě se lidé od začátku příštího týdne nepodívají do řady jihočeských muzeí nebo galerií. S opatrností se k případnému ukončení nouzového stavu staví například ředitel Jihočeského muzea v Budějovicích František Štangl, podle něhož je třeba respektovat současnou nepříznivou epidemiologickou situaci.

„I když je na jihu Čech situace lepší než jinde v republice, nakažených stále přibývá. Budeme vše muset probrat se zřizovatelem, tedy krajem. Předpokládám, že za současné situace nebude nijak dramatický tlak na to, abychom urychleně otevřeli,“ předpokládá Štangl.

To se také zřejmě nestane, jak naznačuje Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje. „Vydám rozhodnutí zřizovatelského odboru, že ponecháme naše instituce i nadále uzavřené. Situace je nadále vážná, na čemž jsme se shodli s vedením kraje,“ potvrzuje Červák. Na první návštěvníky si počká také Alšova jihočeská galerie, která podle plánu otevře nejdříve 1. dubna.

3. Nemocnice a radnice

Část vládních politiků také varovala před kolapsem nemocnic, ke kterému by zrušením nouzového stavu mohlo dojít. To ale odmítá ředitel nemocnice v Českých Budějovicích Michal Šnorek, podle něhož mají v krajském městě dostatek míst pro covidové pacienty.

„Myslím, že nesouvisí počet nemocných s tím, jestli je nouzový stav, nebo ne. Je to legislativní rámec, opatření budou platit jako dosud, pouze budou podle jiného podkladu a hygiena, kraj i hejtman budou mít v této souvislosti víc práce,“ říká Šnorek.

Také ve strakonické nemocnici je lůžek i zdravotníků, kteří se starají o nemocné, dostatek. „Podstatné pro nás je, že v testovacích centrech nám pomáhají hasiči. Ti tu byli z titulu nouzového stavu, pro nás je to velká pomoc a potřebujeme je nadále. Máme ale příslib, že budou v pomoci pokračovat,“ naznačuje ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Na komplikace se naopak musejí připravit radnice jihočeských měst. Problémy mohou nastat s nákupem respirátorů, které dosud šly centrálně přes vládu. „Chtěli jsme je zajišťovat pro školy. Měli jsme naplánované nějaké dodávky, které jsme pořizovali díky krizovému řízení, ale s koncem nouzového stavu tohle padá. Musíme zjistit, co to pro nás znamená,“ popsal náměstek budějovického primátora Viktor Vojtko.