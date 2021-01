Prudké vyhýbání se zvěři skončilo tragicky, v autě zemřela spolujezdkyně

Tragédie se stala po poledni. „Prvotním šetřením policisté zjistili, že se řidič vozidla Nissan Almera pravděpodobně vyhýbal zvěři a strhl vozidlo vpravo,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vůz narazil do příkopu. Devětapadesátiletého muže převezli záchranáři do nemocnice, jeho o 30 let starší spolujezdkyně nehodu nepřežila.

K nehodě vyrážely dvě sanitky a taaké jihočeská letecká záchranná služba.



„Na místě záchranáři poskytovali přednemocniční neodkladnou péči ženě staršího věku s těžkými zraněními. Bohužel i přes veškerou naši snahu a resuscitační péči žena svým vážným zraněním podlehla,“ informovala mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.



Lepší je držet kola v přímém směru

„Havárii vyšetřují kriminalisté a dopravní policisté z územního odboru Prachatice,“ doplnil Matzner.

Srážky vozidel se zvěří v Jihočeském kraji rok 2016 3 112 rok 2017 3 610 rok 2018 4 088 rok 2019 5 049

Policie upozorňuje, že je v podobných případech lepší zvíře před sebou srazit.



„V tomhle případě bohužel řidič reagoval jinak. Obecně se ale doporučuje udržet kola v přímém směru a zvíře raději trefit. Vznikne pak pouze škoda na autě, která je ve srovnání s těmito následky zanedbatelná,“ upozornil policejní mluvčí Milan Bajcura.

Střetů se zvěří v posledních letech přibývá. Zatímco v roce 2018 jich v Jihočeském kraji bylo čtyři tisíce, loni už více než pět tisíc. Podle specializovaného webu srazenazver.cz, kde tyto statistiky podrobně sledují, je v regionu několik míst s vyšší rizikem střetu.



Mezi ně patří například hlavní tah z Budějovic do Krumlova mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným Újezdem a u Přísečné. Na druhé straně kraje je to pak téměř každý výjezd z Katovic nedaleko Strakonic.

Řidiči by ale měli být opatrní prakticky všude, kde jsou lesy či pole. „Srnky a zajíci jsou navíc často i u měst. Vzhledem k jejich počtu je to dnes už prakticky celoroční záležitost, ne jen sezonní,“ dodal Bajcura.