Vyšetřovatelé předpokládají, že šestice mužů působila na jihu Čech od roku 2021 do tohoto týdne.
Při policejní razii kriminalisté provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zajistili drogy, finanční prostředky a vše, co souviselo s jejich trestnou činností.
„Skupina byla rozdělená a dobře organizovaná svým šéfem, který drogu dovážel z Prahy. V Českém Krumlově ji pak přerozděloval a samozřejmě také zvedal cenu. Za jeden prodaný gram si tak přilepšil o 1 000 až 1 500 korun,“ upřesnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Dealeři podle policie rozprodali bezmála 10 kilogramů kokainu. Podle hrubého odhadu tak na Českobudějovicku a Českokrumlovsku prodali koncovým uživatelům kokain za zhruba 15 milionů korun.
„Trestné činnosti se skupina dopouštěla ve velkém rozsahu, všichni jsou tak obviněni ze závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Někteří ještě navíc z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím,“ doplnil Matzner.
Po sdělení obvinění skončili všichni ve vazbě. Návrh vyšetřovatelů totiž akceptoval státní zástupce i soudce. V případě odsouzení jim hrozí pět až dvanáct let vězení.