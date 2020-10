Jihočeský kraj chystá pro pacienty s lehčím průběhem covidu péči v halách

„To zrychlení je obrovské. Sledujeme denně, jak se to vyvíjí, a odhady se nám daří. Poslední tři dny se u ARO a JIP zdá, že se nárůst pacientů trošku zbržďuje,“ říká koaliční kandidát na hejtmana Martin Kuba.

Nárůst pozitivně testovaných je i tak pořád velký a podle pesimistického scénáře, který odpovídal vývoji před týdnem, by naplnění všech nemocničních kapacit nastalo 4. listopadu.

Podle mírnějšího modelu, jenž odpovídá posledním třem dnům, to je 11. listopadu. Proto se kraj chystá přesunout pacienty s lehčí formou koronaviru do volných budov v sousedství nemocnic nebo do školních hal.

Uvažujeme o velké školní hale, říká Kuba

„Ta zařízení připravujeme postupně. Jedno je u rybníka Mrhal u Rudolfova na Budějovicku, využít můžeme i volné objekty v blízkosti nemocnic třeba v Krumlově, Písku a Táboře. A v Budějovicích uvažujeme o velké školní hale, kde by se vešlo 200 až 300 lůžek a nepotřebovali bychom tam tolik personálu,“ popisuje Kuba s tím, že rozhodnutí na kraji musí padnout v tomto týdnu a rychle musí začít vybavování.

Největší nápor lidí s koronavirem mají na starosti zdravotníci v českobudějovické nemocnici.

„U nás je jich třetina, a to platí o celkovém počtu hospitalizovaných i o počtu pacientů vyžadujících intenzivní péči. Dvě třetiny jsou na bedrech okresních nemocnic,“ vypočítává ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

V krajské nemocnici pracuje tři tisíce lidí, z nichž má 156 zdravotníků covid, další jsou doma s dětmi a v karanténě. Denně chybí v práci zhruba 300 lidí.

„Na jaře neměl z našich pracovníků covid nikdo, to taky ilustruje vážnost situace. Přeskupujeme síly, měníme využití oddělení. Snažíme se do poslední chvíle udržet ambulantní provoz, ale počítáme s tím, že postupně budeme utlumovat i ten,“ vysvětluje Šnorek.

Rozhodující bitva je před námi, říká ředitel nemocnice

Týmy ze všech oddělení teď pomáhají infekčnímu, přesouvají se na covidové jednotky.

Od pondělí je k dispozici i přes 90 studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, kteří posilují stavy ve všech jihočeských nemocnicích, především na ARO, infekčním či interním oddělení.

„Za zdmi je nemocnice opravdu v bojové formaci. A to, že navenek působí klidně, je jen díky enormnímu vypětí našich zaměstnanců. Jsme už ve válce, akorát rozhodující bitva je před námi,“ srovnává šéf budějovické nemocnice Šnorek.

V jihočeských nemocnicích je celkem 1 800 lůžek s kyslíkem, z nichž lze pro covidové pacienty vyčlenit okolo 1 200 až 1 350. „Záleží na tom, kolik budeme mít personálu. Nesmíme zapomínat, že do nemocnic dál proudí lidé s infarktem, mrtvicí, rodí se děti a stávají se těžké dopravní nehody,“ připomíná Kuba.

A podobné scénáře se odehrávají i v ostatních nemocnicích na jihu Čech. Díky tomu, že jsou ve společném holdingu, jsou jejich ředitelé v denním kontaktu, společně sledují kapacity, aktualizují epidemiologické předpovědi a modely. S předstihem tak mohou informovat zaměstnance, co se stane za týden či dva, a připravit je na přeskupování sil.

Zdravotníci v táborské nemocnici se včera starali o 111 pacientů s covidem, z toho o šest na ARO a čtyři na JIP.

„Pro nemocné s koronavirem máme vyčleněných 120 lůžek a během úterý k nim přidáme dalších 35 lůžek na následné péči, kam budeme překládat pacienty na doléčení. A máme připravené další tři stanice, které používáme pro standardní pacienty,“ popisuje ředitel táborské nemocnice Ivo Houška.

Do práce chodí i zdravotníci s lehkým průběhem

I v táborské nemocnici mají oslabený tým, covid tam má 61 pracovníků, další čerpají ošetřovné.

„Našim zaměstnancům, kteří jedou nadoraz, jsme nabídli, že jim dodáme jídlo domů, aby nemuseli vařit. A také nákupní balíčky se základními potravinami pro rodinu. Je to akce ze začátku minulého týdne, uvidíme, jak se osvědčí,“ dodává šéf táborské nemocnice.

V písecké nemocnici je nyní hospitalizovaných 35 pacientů s koronavirem, intenzivní péči potřebuje osm z nich. „Kapacita současné JIP je 32 lůžek, covid pacienti jsou na pěti z nich. Hraniční kapacita lůžek ARO s vlastním personálem je 16, tři jsou obsazená pacienty s koronavirem a čtyři připravená pro běžné pacienty vyžadující akutní péči,“ vypočítává ředitel písecké nemocnice Jiří Holan s tím, že rozhodující roli ve finální fázi koronakrize budou hrát právě možnosti intenzivní péče, a to zejména personální.

Podle hejtmanky Ivany Stráské chodí v současnosti do práce i zdravotníci s lehkým průběhem koronaviru, nebo ti v karanténě, za což jim patří poděkování.

„A chtěla bych poprosit zdravotníky z terénu, aby pomohli případně nemocnicím tu situaci řešit. Jsme rádi i za dobrovolníky. A chtěla bych vyzvat i další. Budeme je potřebovat,“ apeluje.