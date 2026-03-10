Do konce roku 2027 má být kompletně dostavěná dálnice D3 z Tábora až k hranicím s Rakouskem. Výrazně se tak zrychlí cesta k našim jižním sousedům a otevře to i nové příležitosti v cestovním ruchu, a to na obou stranách hranice.
„Cítím, že Češi jezdí do Rakouska rádi. S dálnicí se Linec pro lidi z Budějovic stane místem, kam za hodinku dojedou na běžný výlet,“ přemýšlí Jitka Zikmundová, která v Hornorakouské centrále cestovního ruchu působí jako manažerka marketingu a má za úkol lákat zejména Čechy.
V turismu zůstává kvalifikovaná pracovní síla nutností, žádná AI neodnese ze stolu talíře a neusmaží řízek.