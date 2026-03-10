Díky D3 se bude jezdit z Českých Budějovic do Lince po obědě na výlet, líčí manažerka

Jitka Zikmundová působí v Hornorakouské centrále cestovního ruchu jako manažerka marketingu a má za úkol lákat zejména Čechy. | foto: archiv Jitky Zikmundové

Pavel Kortus
  20:00
Láká nejen Jihočechy do Horního Rakouska. Jitka Zikmundová pracuje v centrále cestovního ruchu této spolkové země. V rozhovoru pro iDNES.cz porovnává podnikání v turismu v obou zemích. „Když jde člověk v Rakousku pracovat do hotelu nebo restaurace, v 99 procentech případů získává hned smlouvu včetně daných mzdových podmínek. Mívají třináctý a čtrnáctý plat,“ vypočítává.

Do konce roku 2027 má být kompletně dostavěná dálnice D3 z Tábora až k hranicím s Rakouskem. Výrazně se tak zrychlí cesta k našim jižním sousedům a otevře to i nové příležitosti v cestovním ruchu, a to na obou stranách hranice.

„Cítím, že Češi jezdí do Rakouska rádi. S dálnicí se Linec pro lidi z Budějovic stane místem, kam za hodinku dojedou na běžný výlet,“ přemýšlí Jitka Zikmundová, která v Hornorakouské centrále cestovního ruchu působí jako manažerka marketingu a má za úkol lákat zejména Čechy.

V turismu zůstává kvalifikovaná pracovní síla nutností, žádná AI neodnese ze stolu talíře a neusmaží řízek.

Jitka Zikmundovámanažerka marketingu v Hornorakouské centrále cestovního ruchu

