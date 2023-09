Větší ochranu Jiřické nádrže podpoří Jihočeský kraj i díky petici

Už dlouhé roky slouží Jiřická nádrž v srdci Novohradských hor jako chovný komerční rybník, což vadí zejména ochráncům přírody a biologům. Ti dlouhodobě upozorňují na to, že v nádrži jsou pro horský ekosystém zcela nevhodné druhy ryb. To by se nyní mohlo změnit.