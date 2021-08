Násilníkovi musíme ukázat, že máme převahu, že na něj máme páku, říká vyjednavač

U jihočeské policejní zásahové jednotky slouží Jiří K. už 24 let, před sedmi lety se stal šéfem krajských vyjednavačů. „Při zásahu je hlavní neslibovat něco, co nemůžete splnit. To je základní pravidlo. Vozím s sebou do akce třeba i balíček cigaret, to může pomoci některým lidem ke zklidnění,“ říká.