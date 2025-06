Sedmačtyřicetiletý Jiří Doubek si získal srdce a chuťové pohárky veřejnosti svými lívanci. Je známý pod značkou Lívance od řezníka, což je nejen originální název, ale i odkaz na jeho předchozí profesi. Peče je téměř dva roky v Písku u kostela na Bakalářích. A za svůj podnikatelský nápad si odnesl cenu Živnostník Písecka 2024.

Vybrat si budoucí profesi v nácti není někdy snadné. Jak to bylo u vás?

Já jsem se začal učit prodavačem. Jenže pak jsem přešel na obor řezník, protože tím je i můj táta a ten dělal tohle řemeslo celý život. Po vyučení jsem nastoupil k soukromníkovi. V roce 2003 jsem ale začal špekulovat, že bych mohl jít pracovat do ciziny. Odešel jsem do Rakouska a dělal jsem tam dvacet let.