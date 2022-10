Se psaním se šourám, říká autor detektivek. Poslední zvládl rychle, za rok

Novinka podle Březiny představí detektiva Tomáše Volfa z dosud nepoznané perspektivy. „V předešlých knihách jsem podle některých čtenářů málo rozepisoval samotnou postavu Tomáše. Byl pouhým průvodcem, vše se dělo spíše kolem něj a on tak nebyl hybatelem. To se lidem moc nelíbilo. Touto knihou se snažím tento dluh splatit,“ uvedl českobudějovický autor.

V novém dobrodružství zavede Tomáše Volfa případ zmizelé dívky nedaleko jeho rodného města a připomene mu nejednu bolestnou vzpomínku z dětství.

Obě dějové linky – jak ta vzpomínková, tak detektivní – by pak měly být částečně propojené a směřovat ke společnému vyústění, o jehož podrobnostech však Březina více prozrazovat nechce, aby čtenáři nezkazil napětí a požitek ze čtení.

Další zajímavostí je návrat Tomášovy parťačky, kterou mohou čtenáři znát již z první a čtvrté knihy z detektivní řady. „Nějak se mi tam vloudila. Začíná to vypadat, že místo jedné hlavní postavy už mám nyní dvě,“ konstatoval s úsměvem Březina.

Nalezení psal přibližně rok, a je tak jeho nejrychleji napsanou knihou. Nápad na ni dostal na konci léta 2021 a letos v červnu ji dokončil.

„Samotného mě to překvapilo, většinou se s tím dost šourám. Dělám si spoustu zápisků a poznámek, aby mi v příběhu vše sedělo, a do psaní se pouštím, až když mám vše pečlivě promyšlené. Přesto mi i to většinou zabere dost času,“ přiblížil.

„Čtenáři jsou pro mě největší motivace“

Hlavní zápletka Březinu napadla v Trhových Svinech už při dokončování předešlé knihy. I proto se pak rozhodl, že právě do kulis města na Budějovicku své napínavé vyšetřování zasadí. Nejedná se však o stejné Sviny, jaké známe z reálného světa, autor je pro své účely upravil a využil zejména jejich atmosféru.

„Nikdy se nesnažím místa popisovat konkrétně. Nechci, aby při čtení mých knih lidé mysleli na skutečná místa. Jsem radši, když zapojí svou představivost. Pokud se nějakým místem inspiruji, beru si z něj jen určité části a hlavně to, jak na mě místo působí,“ vysvětlil Březina.

Trhové Sviny nebyly pro Březinu jedinou inspirací, náměty čerpal také ve skutečných případech. „Není to tak, že bych vycházel z jednoho konkrétního. V Česku zmizí ročně asi dvě stě dětí, někdy nejde o nic vážného, jindy to bohužel končí tragicky. To je skutečnost, ze které jsem vycházel,“ naznačil.

Kniha je v prodeji zatím jen pár týdnů a Březina tak netrpělivě očekává, jak budou jeho čtenáři s novým přírůstkem do série detektivek spokojení. „Když člověk píše dlouho v kuse, začíná ztrácet nadhled a nedokáže objektivně posoudit, jestli píše stále dobře. Vždy jsem nervózní, jak čtenáři knihu zhodnotí,“ přiznal.

Kontakt se čtenáři a jejich podněty jsou pak pro Březinu důležité také v jiných ohledech. „Čtenáři jsou pro mě ta největší motivace. Zprávy, jež mi posílají, nebo rozhovory, které s nimi vedu, jsou pro mě víc než pozitivní recenze v novinách. Kdyby je moje knihy nezajímaly, asi bych ve psaní nepokračoval,“ prozradil.