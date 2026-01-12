Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu

Občanskou demokratickou stranu (ODS) na jihu Čech povede krajský a budějovický zastupitel Jiří Borovka. Rozhodli o tom delegáti v tajné volbě na pondělním krajském sněmu. Dosud stál v čele krajské ODS hejtman Martin Kuba. Ten však stranu koncem loňského roku opustil a oznámil založení vlastního hnutí.

Jiří Borovka podniká a je krajským zastupitelem zastupitelem města České Budějovice. | foto: Facebook Jiřího Borovky

„Důležité pro mě nyní bude soustředit se na region tak, abychom se připravovali na komunální volby, které budou prubířským kamenem stabilizace ODS v jižních Čechách po odchodu lidí do nového hnutí,“ uvedl pro iDNES.cz nově zvolený předseda, kterému je 49 let.

Na sněmu nastínil vize, s nimiž do nové pozice vstupuje. „Jihočeská ODS se nebude dívat zpátky, bude aktivně a razantně popisovat realitu takovou, jaká je. Otevřeme se také novým mladým tvářím,“ přiblížil Borovka, který podle webu ODS se svým bratrem provozuje sběrný dvůr a chráněnou dílnu. Také obnovil lodní dopravu historickým centrem Budějovic a současně podniká v cestovním ruchu pod značkou Koncept LANNA.

Borovka si zároveň uvědomuje, že strana bude muset dohnat nedostatky v politickém marketingu. O jeho vítězství rozhodli delegáti v tajné volbě. Původně měl mít dva protikandidáty – senátora a starostu Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsu a poslance a starostu Prachatic Jana Bauera.

Bauer se však kandidatury vzdal. Rozhodující souboj mezi Borovkou a Jirsou skončil v poměru 26 ku 17 hlasům ve prospěch Borovky. Jirsa už se nedávno stal předsedou ODS v Budějovicích.

Delegáti na krajském sněmu řeší také nominace na celostátní kongres, na němž se 17. a 18. ledna rozhodne o nástupci Petra Fialy. O nejvyšší post v ODS se zatím ucházejí dosavadní místopředseda Martin Kupka a místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.

Původně se přitom spekulovalo, že by jedním z kandidátů na předsednický post mohl být hejtman a bývalý krajský a budějovický předseda ODS Martin Kuba. Ten však koncem loňského listopadu oznámil, že stranu po dvaadvaceti letech opouští. Chce dělat věci jinak, a proto oznámil plánované založení nového hnutí. Název, ani jeho jiné bližší detaily zatím neodkryl.

Jihočeského hejtmana po konci u občanských demokratů následovala velká většina krajských a českobudějovických zastupitelů. Mezi nimi byli i primátorka krajského města Dagmar Škodová Parmová se svými náměstky či první jihočeský hejtman Jan Zahradník, který se aktivně v politice pohybuje od roku 1990. ODS jim ukončila členství.

Naopak Borovkův protikandidát Jirsa, který stejně jako Zahradník patří z dlouhodobého pohledu mezi nejznámější členy strany v kraji, pro iDNES.cz potvrdil, že občanským demokratům zůstane věrný. „Osmkrát mě zvolili starostou za ODS a čtyřikrát senátorem. ODS je moje první politická strana v životě a v 68 letech z ní nebudu vystupovat,“ uvedl Jirsa krátce poté, co Kuba oznámil svůj konec.

Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu

