Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Autor:
  14:41
Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje na posledních objednávkách, nové ale už nepřijímá. Budoucnost areálu zatím zůstává nejistá.
Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě...

Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025) | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Papírny mají ve Větřní více než stoletou tradici. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě...
Papírny Větřní končí, práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
5 fotografií

Společnost je od roku 2013 v insolvenci. Na základě návrhu insolvenční správkyně Zuzany Orbesové vydal Krajský soud rozhodnutí o ukončení provozu. A tím datem je poslední den v září.

Orbesovou se redakci iDNES.cz nepovedlo zastihnout. „Papírenská produkce, která tady historicky byla, končí. Jak to bude dál, nevíme,“ reagoval starosta Větřní Antonín Krák.

Město od středy již bývalým zaměstnancům papíren pomáhá s hledáním pracovního uplatnění v okolí.

Zástupci Větřní jednali v minulých dnech s vedením společnosti. Chtěli vědět, jaké má s areálem u řeky Vltavy následující plány. „Sdělili nám, že je to předmět obchodního jednání. Víc nám neřekli,“ poznamenal Krák.

Konec provozu se týká necelých dvou stovek zaměstnanců. „Není to dobrá zpráva. Papírenský provoz má ve městě dlouhou historii. A každý občan, který je ekonomicky zabezpečený, který má práci, je pro město důležitý,“ zdůraznil starosta.

Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
Papírny mají ve Větřní více než stoletou tradici. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, přesto na nich visí náborový inzerát. Práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
Papírny Větřní končí, práci ztratí na dvě stovky lidí. (11. 6. 2025)
5 fotografií

Město začalo jednat s některými firmami na Českokrumlovsku a Kaplicku, aby zajistilo pracovní místa pro propuštěné. Shání hlavně dělnické pozice. „Něco se povedlo. Do jaké míry, kolik lidí skutečně bude mít práci, to nemáme úplně zpětnou vazbu,“ poznamenal.

Větřní by mělo zájem o odkup některých budov v areálu. „Nechceme, aby z nich vznikly ubytovny a odehrával se v nich obchod s chudobou. Nebo aby v nich žili squateři,“ obával se Krák. „Ujistili nás, že areál bude nadále uzavřený a hlídaný,“ potvrdil.

Pocítí konec papíren lidé v Krumlově?

Konec provozu může mít dopad také na obyvatele Českého Krumlova. Týkat by se jich to mohlo kvůli poplatkům za odpadní vody. Krumlov je totiž napojený právě na čističku ve Větřní.

„Domluvili jsme se se zástupci společnosti Čevak tak, aby se ukončení provozu papíren obyvatel Českého Krumlova nedotklo. Čevak upravil svoje nákladové položky a město naopak pachtovné, z čehož vyplývá, že ke skokovému zdražení nedojde. Mírné zvýšení může nastat kvůli inflaci, na finální kalkulaci pro rok 2026 ještě pracujeme,“ řekl starosta Alexandr Nogrády.

Za dlouhodobými problémy papíren stojí kombinace zastaralé technologie, vysokých provozních nákladů, klesající poptávky po papíru a nedostatku investic. Papírny nebyly schopné najít strategického partnera, který by provoz zachránil. Insolvenční správkyně byla toho názoru, že další provoz bez zásadních investic by byl jen ztrátový.

„Důvodem je především hospodářská recese v zemích Evropské unie, kam směřuje hlavní část výroby, a tomu odpovídající pokles poptávky a na druhé straně vysoké ceny energií v Česku. Náklady na plyn a elektrickou energii představují přes 50 procent celkové ceny výrobku. Podle věřitelského výboru zde nejsou ani předpoklady pro změnu těchto strukturálních tržních podmínek v nejbližších měsících a letech,“ uvedl v usnesení soudce Miroslav Veselý.

Historii výroby papíru ve Větřní začal psát Ignác Spiro, podnikatel v papírenství, který poté, co přišel do Českého Krumlova, koupil roku 1861 druhou papírnu od Theodora Pachnera. Kvůli rozrůstající se výrobě Spiro v roce 1870 koupil Pečkovský mlýn poblíž Větřní.

V roce 1879 zde byly tři papírenské stroje a továrna byla průkopníkem nových technologií v celém Rakousku-Uhersku. V roce 1911 si podnik nechal postavit největší stroj na světě na výrobu papíru pro rotační tisk.

Krátce po druhé světové válce byl zde založen národní podnik Jihočeské papírny. Po sametové revoluci došlo na privatizaci a z továrny se stala akciová společnost. Majitelé se měnili, podnik však až do roku 2011 investoval do modernizací strojů.

11. června 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...

30. září 2025  12:17

Loutky povedou v neoprenech. Malé divadlo uvede hru na vodní hladině Bagru

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích představilo novou sezonu. Nabídne světové premiéry i představení na netradičních místech, třeba v českokrumlovském Portu 1560 nebo dokonce na vodní hladině...

30. září 2025  9:08

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:26

Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus...

29. září 2025  13:02

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Část náměstí bez aut? V Táboře to vítají, dočasná úprava možná zůstane natrvalo

Centra měst nemusí být jen křižovatky plné aut. Třeba v Táboře v létě už podruhé proměnili část Žižkova náměstí v pěší zónu. Chtěli zklidnit dopravu a nabídnout bezpečnější a příjemnější prostředí...

29. září 2025  9:44

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:35

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

27. září 2025  16:49

Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. Chce využít i zkušenosti z období, kdy byl velvyslancem ve Finsku. „Tam mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Je to...

27. září 2025  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.